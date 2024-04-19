شركة طيران الشرق الأوسط أعلنت تسيير رحلاتها من وإلى دبي

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية تسيير رحلاتها من وإلى دبي، بسبب التخفيض الموقت لعدد الرحلات المفروض من وإلى مطار دبي الدوليّ على شركات الطيران جميعها، خلال عملية التعافي من نتائج العاصفة الجوية.