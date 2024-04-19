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شركة طيران الشرق الأوسط أعلنت تسيير رحلاتها من وإلى دبي

أخبار لبنان
2024-04-19 | 04:50
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شركة طيران الشرق الأوسط أعلنت تسيير رحلاتها من وإلى دبي
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شركة طيران الشرق الأوسط أعلنت تسيير رحلاتها من وإلى دبي

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية تسيير رحلاتها من وإلى دبي، بسبب التخفيض الموقت لعدد الرحلات المفروض من وإلى مطار دبي الدوليّ على شركات الطيران جميعها، خلال عملية التعافي من نتائج العاصفة الجوية.
 
للاطلاع على البيان كاملًا، اضغط هنا.

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