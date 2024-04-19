تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام عن المعاملات التي تتولى إنجازها

إنفاذًا للمرسوم رقم 13148 في تاريخ 04/04/2024، عُدّلت قيمة الرسوم، التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام عن المعاملات، التي تتولى إنجازها وفقًا للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، على ما أعلن مكتب شؤون الإعلام، في بيان.



للاطلاع على التفاصيل الضغط على الروابط التالية:

- https://general-security.gov.lb/ar/posts/37

- https://general-security.gov.lb/ar/posts/416

- https://general-security.gov.lb/ar/posts/169