شقير يبشّر بعودة قطاع المعارض للتعافي: تحية للمنظمين ولأصحاب المراكز على جرأتهم بتحدي المخاطر الكبيرة

اعتبر رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير أن ما نشهده من تنظيم معارض كبيرة في لبنان خصوصاً في هذه الفترة لا سيما معرض هوريكا (من 16 الى 19 نيسان في Seaside Arena) وغيرها، يؤكد تعافي قطاع المعارض والمؤتمرات في لبنان.



وعَبَّرَ شقير في بيان عن فرحه وسروره لعودة الحياة والنشاط إلى قطاع أساسي في لبنان، "بعدما افتقدناه في الأعوام السابقة جراء الإنهيار الإقتصادي وجائحة كورونا وإنفجار مرفأ بيروت"،موجها التحية الى المنظمين لجرأتهم الكبيرة على الاستمرار في إقامة المعارض رغم التحديات الكبيرة في لبنان والمنطقة التي تضعنا في مواجهة مخاطر غير محسوبة.



وشدد شقير "أيضاً على أنه لا بد من التوقف عند نقطة هامة تشكل ركيزة أساسية لتعافي قطاع المعارض وتتمثل بإعادة مركزين أساسيين وعريقين للمعارض الى الحياة والعمل بعد الدمار الكبير الذي لحق بهما جراء انفجار مرفأ بيروت وهما: Seaside Arena و Forum De Beyrouth".



وأكد أنه"هنا لا بد من توجية التحية لأصحاب هذين المركزين على تصميمهما وإرادتهما على البناء على الرغم من الخراب الكبير في لبنان، وكذلك التحية الكبيرة لكل القطاع الخاص اللبناني الذي استطاع رغم تخلي الدولة عن مسؤوليتها الى إعادة الحياة الى الإقتصاد الوطني".



وأمل أن يستقر الوضع سريعاً في لبنان لأن من شأن ذلك فتح الباب لعودة لبنان كمركز للمعارض الدولية، ولإزدهار مختلف القطاعات الإقتصادية.

