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سلام شارك في اجتماع غرفة التجارة الأميركية في واشنطن عارضًا لإمكانات الإقتصاد اللبناني وفرص الإستثمار فيه
أخبار لبنان
2024-04-19 | 07:58
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سلام شارك في اجتماع غرفة التجارة الأميركية في واشنطن عارضًا لإمكانات الإقتصاد اللبناني وفرص الإستثمار فيه
شارك وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام في اجتماع غرفة التجارة الاميركية، في خلال زيارته لواشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي السنوية، في حضور شركات أميركية كبرى في القطاعات الاقتصادية كافة، لا سيما الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والصحة.
واستعرض المجتمعون مع الوزير سلام وضع القطاعات الإقتصادية في لبنان، وتمت مناقشة إمكانات الاقتصاد اللبناني وفرص الاستثمار فيه وسبل النهوض، والمبادرات واعادة الثقة لجذب الاستثمارات، خصوصًا في قطاع النفط والغاز الذي يعول لبنان على اكتشافه واستخراجه لتحقيق عائدات.
وأكد سلام للحاضرين "عزم لبنان على الخروج من الأزمة الإقتصادية والمالية التي يتخبط بها لاستعادة الثقة داخليًا وخارجيًا"، وأطلعهم على انه يسعى "لإنجاز الاصلاحات البنيوية للاقتصاد وتحسين بيئة الاعمال وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الانتاجية"، وشدد على "أهمية استمرار أعمال الحفر البحرية وانضمام لبنان الى لائحة الدول النفطية وضرورة إستثمار الشركات الأميركية في قطاع الطاقة".
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