معلومات عن لقاء ماكرون بميقاتي والعماد عون

في معلومات الاجتماع الذي جمع بداية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ثم وافاهم قائد الجيش العماد جوزيف عون، أطلع الاخير الرئيس الفرنسي على وضع الجيش والتحديات التي يواجهها في ظل الازمات السياسية والامنية والاجتماعية، اضافة الى الحرب الدائرة في الجنوب.



وأكد ماكرون امام العماد عون استمرار دعم بلاده للجيش اللبناني بكل الوسائل المتاحة لتمكينه من القيام بمهماته في كل لبنان، بما فيها الجنوب.