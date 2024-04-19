الاوضاع العامة والحضور المسيحي بين البطريرك ميناسيان والبطريرك يازجي

زار البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، في مقر البطريركية في البلمند.



وتناول صاحبا الغبطة الأوضاع العامّة في لبنان وفي منطقة الشرق الأوسط، والحضور المسيحي فيها. كما تمّ التطرّق إلى شؤون كنسية مشتركة.

