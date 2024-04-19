الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الاوضاع العامة والحضور المسيحي بين البطريرك ميناسيان والبطريرك يازجي
أخبار لبنان
2024-04-19 | 12:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الاوضاع العامة والحضور المسيحي بين البطريرك ميناسيان والبطريرك يازجي
زار البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، في مقر البطريركية في البلمند.
وتناول صاحبا الغبطة الأوضاع العامّة في لبنان وفي منطقة الشرق الأوسط، والحضور المسيحي فيها. كما تمّ التطرّق إلى شؤون كنسية مشتركة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
العامة
والحضور
المسيحي
البطريرك
ميناسيان
والبطريرك
يازجي
التالي
مصدر فرنسي رفيع لـ"النهار": ماكرون رغب في استقبال ميقاتي وعون للبحث في امكانات تحقيق تهدئة في الجنوب
الحرارة فوق الـ30 درجة اعتباراً من هذا التاريخ...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-04-12
بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات خلال لقائه ميقاتي
أخبار لبنان
2024-04-12
بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات خلال لقائه ميقاتي
0
خبر عاجل
2024-03-13
معلومات للـLBCI: اللجنة الخماسية تزور رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي يوم الاثنين المقبل
خبر عاجل
2024-03-13
معلومات للـLBCI: اللجنة الخماسية تزور رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي يوم الاثنين المقبل
0
أخبار لبنان
2024-02-26
بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات الميدانية مع سفيرة الأرجنتين وقائد اليونيفل
أخبار لبنان
2024-02-26
بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات الميدانية مع سفيرة الأرجنتين وقائد اليونيفل
0
أخبار لبنان
2024-02-05
بري بحث مع زواره في الاوضاع العامة... مخزومي: خلق الجو الإيجابي مطلوب منا جميعا للخروج من المأزق
أخبار لبنان
2024-02-05
بري بحث مع زواره في الاوضاع العامة... مخزومي: خلق الجو الإيجابي مطلوب منا جميعا للخروج من المأزق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:19
بيان الاليزيه عن لقاء ماكرون بميقاتي وقائد الجيش
أخبار لبنان
15:19
بيان الاليزيه عن لقاء ماكرون بميقاتي وقائد الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
في دورتها التاسعة جائزة محمود كحيل منبر للفن الحر مهما كانت الظروف!
تقارير نشرة الاخبار
13:58
في دورتها التاسعة جائزة محمود كحيل منبر للفن الحر مهما كانت الظروف!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
معطيات إضافية متعلقة بلقاء ماكرون-ميقاتي-عون
تقارير نشرة الاخبار
13:33
معطيات إضافية متعلقة بلقاء ماكرون-ميقاتي-عون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المناطق الآمنة في سوريا... هل تشكل حلًا لأزمة النزوح السوري في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المناطق الآمنة في سوريا... هل تشكل حلًا لأزمة النزوح السوري في لبنان؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:10
شركة الطيران البولندية تلغي رحلاتها اليوم إلى تل أبيب وبيروت
خبر عاجل
08:10
شركة الطيران البولندية تلغي رحلاتها اليوم إلى تل أبيب وبيروت
0
منوعات
06:00
بعد أن اكتشفت خيانة حبيبها لها... شابة تقطع علاقتها بوالدتها والسبب فظيع!
منوعات
06:00
بعد أن اكتشفت خيانة حبيبها لها... شابة تقطع علاقتها بوالدتها والسبب فظيع!
0
صحة وتغذية
11:03
الحساسية تجاه العلاقات الحميمة... مرض نادر يعاني منه العديد من الرجال
صحة وتغذية
11:03
الحساسية تجاه العلاقات الحميمة... مرض نادر يعاني منه العديد من الرجال
0
أخبار لبنان
04:50
شركة طيران الشرق الأوسط أعلنت تسيير رحلاتها من وإلى دبي
أخبار لبنان
04:50
شركة طيران الشرق الأوسط أعلنت تسيير رحلاتها من وإلى دبي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
في دورتها التاسعة جائزة محمود كحيل منبر للفن الحر مهما كانت الظروف!
تقارير نشرة الاخبار
13:58
في دورتها التاسعة جائزة محمود كحيل منبر للفن الحر مهما كانت الظروف!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بالرغم من مأساة الحرب... الغزيون على الشواطئ
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بالرغم من مأساة الحرب... الغزيون على الشواطئ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
واشنطن تمنع فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
واشنطن تمنع فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
وكالة ستاندرد آند بورز خفضت التصنيفات طويلة الأجل لإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:48
وكالة ستاندرد آند بورز خفضت التصنيفات طويلة الأجل لإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هل تتوقع واشنطن ردًا إيرانيًا على الرد الإسرائيلي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هل تتوقع واشنطن ردًا إيرانيًا على الرد الإسرائيلي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الإستهداف الإسرائيلي لأصفهان... صواريخ أم مسيرات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الإستهداف الإسرائيلي لأصفهان... صواريخ أم مسيرات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إسرائيل ردت على الرد…
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إسرائيل ردت على الرد…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
معطيات إضافية متعلقة بلقاء ماكرون-ميقاتي-عون
تقارير نشرة الاخبار
13:33
معطيات إضافية متعلقة بلقاء ماكرون-ميقاتي-عون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المناطق الآمنة في سوريا... هل تشكل حلًا لأزمة النزوح السوري في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المناطق الآمنة في سوريا... هل تشكل حلًا لأزمة النزوح السوري في لبنان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
23:38
إسرائيل نفّذت ضربة ضد إيران...
خبر عاجل
23:38
إسرائيل نفّذت ضربة ضد إيران...
2
فنّ
04:10
ممثلة لبنانية في لقطةٍ من سرير المستشفى: أحتاج إلى صلواتكم
فنّ
04:10
ممثلة لبنانية في لقطةٍ من سرير المستشفى: أحتاج إلى صلواتكم
3
حال الطقس
00:31
الحرارة فوق الـ30 درجة اعتباراً من هذا التاريخ...
حال الطقس
00:31
الحرارة فوق الـ30 درجة اعتباراً من هذا التاريخ...
4
فنّ
04:07
"صمت وفطرت على بصلة".. زوجة فارس إسكندر تتعرّض للتنمّر والأخير يردّ: أهلكن ما عرفوا يربّوكن
فنّ
04:07
"صمت وفطرت على بصلة".. زوجة فارس إسكندر تتعرّض للتنمّر والأخير يردّ: أهلكن ما عرفوا يربّوكن
5
فنّ
04:05
إليكم حقيقة زواج نادين الراسي للمرّة الثالثة... ماذا كشفت؟
فنّ
04:05
إليكم حقيقة زواج نادين الراسي للمرّة الثالثة... ماذا كشفت؟
6
خبر عاجل
08:10
شركة الطيران البولندية تلغي رحلاتها اليوم إلى تل أبيب وبيروت
خبر عاجل
08:10
شركة الطيران البولندية تلغي رحلاتها اليوم إلى تل أبيب وبيروت
7
أخبار لبنان
04:50
شركة طيران الشرق الأوسط أعلنت تسيير رحلاتها من وإلى دبي
أخبار لبنان
04:50
شركة طيران الشرق الأوسط أعلنت تسيير رحلاتها من وإلى دبي
8
امن وقضاء
13:11
استئناف العمل في قسم جونية التابع لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات اعتبارا من الثلاثاء المقبل
امن وقضاء
13:11
استئناف العمل في قسم جونية التابع لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات اعتبارا من الثلاثاء المقبل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More