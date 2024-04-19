بيان الاليزيه عن لقاء ماكرون بميقاتي وقائد الجيش

اكد ايمانويل ماكرون الجمعة لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال استقباله في باريس، "التزام فرنسا بذل كل ما في وسعها لتجنب تصاعد أعمال العنف بين لبنان واسرائيل"، بحسب ما نقل الإليزيه.



واضافت الرئاسة في بيان أن الرئيس الفرنسي الذي التقى أيضا قائد الجيش العماد جوزف عون "أكد عزمه على مواصلة تقديم الدعم الضروري للقوات المسلحة اللبنانية".

