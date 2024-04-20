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قاووق: الرد الإيراني قرار إستراتيجي تاريخي غيّر المعادلات والحسابات في المنطقة

أخبار لبنان
2024-04-20 | 02:52
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قاووق: الرد الإيراني قرار إستراتيجي تاريخي غيّر المعادلات والحسابات في المنطقة
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قاووق: الرد الإيراني قرار إستراتيجي تاريخي غيّر المعادلات والحسابات في المنطقة

شدّد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أن "العدو الإسرائيلي كان يظن ويراهن أنه باستهدافه القنصلية الإيرانية في دمشق، يضغط على محور المقاومة لأجل التوقف عن المساندة والنصرة لغزة، ليستفرد بها ويفرض شروطه على المقاومة، ولكن ما حصل من رد إيراني شجاع وقوي، فاجأ العدو".

ورأى قاووق في خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب للشهيدين "على طريق القدس" إسماعيل يوسف باز ومحمد حسين مصطفى شحوري في حسينية بلدة الشهابية الجنوبية،  أن الرد الإيراني هو قرار إستراتيجي تاريخي جريء وقوي وشجاع غيّر المعادلات والحسابات في المنطقة، وأن ايران استطاعت أن تسدّد ضربة تاريخية يُشهد لها، وأن تحدد الهدفين وتصيبهما.

واعتبر أن "الرد الإيراني زاد الأعزاء عزة، وزاد الأذلاء ذلة، لافتا الى أن "حجم التشويه لهذا الرد، يكشف حجم الغيظ والحقد والحسد عند المتخاذلين والمتواطئين مع العدو الإسرائيلي".

وقال: "المعادلة تغيّرت بفعل قوة وجرأة الرد الإيراني، فإسرائيل لم تتجرأ على تجاوز المعادلة الإيرانية، وفشلت في ترميم الردع الإسرائيلي، وتأكّد اليوم بعد الرد الإسرائيلي أن للمعادلة الإيرانية السطوة والهيبة التي لا تقاوم".

وأضاف: "أميركا شريكة في العدوان على الشعب الفلسطيني، وأما العرب فقد عرف الشعب الفلسطيني من يسانده ويخذله منهم، فلا تزال المساعدات الدولية العسكرية حتى اليوم تصل للعدو من أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، ولا تزال المساعدات والبضائع غير العسكرية تنقل من أسواق عربية وإسلامية إلى هذا الكيان".

وتابع: "إننا لا نراهن على العروبة المزيفة، ولا على المجتمع الدولي، وإنما نراهن على جبهات المقاومة الممتدة من فلسطين إلى لبنان والعراق واليمن، وهذا رهان رابح رابح".

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