جوزيف جبيلي: الجيش اللبناني سيكون له دور كبير في ضبط الوضع جنوبًا

اعتبر عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية ومؤسس المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن جوزيف جبيلي، أن دور الجيش اللبناني في ضبط الوضع في الجنوب سيكون كبيرا في حال تم التوصل الى تسوية وأنه الطرف الوحيد المقبول من الجميع، لافتا الى أنه يحكى عن اعادة انتشار وتطويع عسكريين وأن هذا الامر يحتاج الى تأمين الامور الاساسية له والتجهيزات اللازمة وأن هذا ما يبحثه قائد الجيش العماد جوزيف عون في الخارج.



وأشار جبيلي في حديث ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن الولايات المتحدة هي الدولة الاولى المانحة للبنان وأن هناك استثناءات تجاهه وأنها تتعاطى مع جميع الاطراف اللبنانيين ومن ضمنهم المعارضة على عكس ما تفعله مع باقي الدول.



ولفت الى أن القرار 1701 صُوّت عليه بالاجماع في مجلس الامن، وأن الدولة اللبنانية ومن ضمنهم حزب الله اعترفا بالقرار في البيانات الوزارية، مشددا على أن هناك مسؤولية على اللبنانيين بتطبيقه ولا نرى أي محاولة جديّة من قبل الدولة اللبنانية لتنفيذه.



وفي موضوع الملف الرئاسي، كشف جبيلي أن هناك "3 لاءات" للجنة "الخماسية"، وهي "لا" للموفدين غير المنضوين في اللجنة، و"لا" للأسماء، و"لا" للمواقف التي تصدر من خارج اللجنة، مشيراً الى أن اللجنة لا تتحدث عن مواصفات للرئيس المقبل.