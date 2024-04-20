أبو فاعور: لدى "الاشتراكي" تصور لاعادة النازحين ستتم مناقشته مع كل الاطراف

أكّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور أن لدى الحزب التقدمي الاشتراكي تصور لاعادة النازحين السوريين، وأنه ستتم مناقشته مع كل الأطراف، معتبراً أن مسألة إعادة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا مسألة وطنية ومهمة جداً ويجب ألا تقارب بمنطق التحريض او بمنطق التراشق بين بعضنا البعض كلبنانيين، كما يجب ان يكون هناك خطة وطنية واضحة متوافقا عليها تهدف الى تنظيم هذه العودة.



ولفت ابو فاعور في خلال لقاء عقده مع في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا لمناقشة موضوع النازحين السوريين، الى أن الامر يحتاج إلى خطوات سياسية وخطوات غير سياسية على المستوى الداخلي المحلي، وعلى مستوى غير المحلي.

وقال: "نحن كلقاء ديمقراطي كان لدينا ورقة تم إعدادها سابقا حول هذا الأمر، يعاد النظر فيها ويعاد تطويرها على خلفية نقاشات نجريها كحزب تقدمي إشتراكي مع عدد من القوى السياسية، ومع رئيس الحكومة، ومع عدد من المؤسسات التي تعتني بهذا الأمر، وتهتم به وزارة الداخلية والأمن العام، والجيش اللبناني وغيرها من الجهات".



وأضاف: "سنعيد صياغة هذه الورقة او هذا الاقتراح ليقدم كأفكار لخطة وطنية، ويمكن تبنيها وطنيا بشكل مشترك من كل القوى السياسية من دون تراشق ومن دون صراعات أو تحميل مسؤوليات لبعضنا البعض إلى حين حصول هذا الأمر".