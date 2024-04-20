الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أبو فاعور: لدى "الاشتراكي" تصور لاعادة النازحين ستتم مناقشته مع كل الاطراف
أخبار لبنان
2024-04-20 | 05:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أبو فاعور: لدى "الاشتراكي" تصور لاعادة النازحين ستتم مناقشته مع كل الاطراف
أكّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور أن لدى الحزب التقدمي الاشتراكي تصور لاعادة النازحين السوريين، وأنه ستتم مناقشته مع كل الأطراف، معتبراً أن مسألة إعادة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا مسألة وطنية ومهمة جداً ويجب ألا تقارب بمنطق التحريض او بمنطق التراشق بين بعضنا البعض كلبنانيين، كما يجب ان يكون هناك خطة وطنية واضحة متوافقا عليها تهدف الى تنظيم هذه العودة.
ولفت ابو فاعور في خلال لقاء عقده مع في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا لمناقشة موضوع النازحين السوريين، الى أن الامر يحتاج إلى خطوات سياسية وخطوات غير سياسية على المستوى الداخلي المحلي، وعلى مستوى غير المحلي.
وقال: "نحن كلقاء ديمقراطي كان لدينا ورقة تم إعدادها سابقا حول هذا الأمر، يعاد النظر فيها ويعاد تطويرها على خلفية نقاشات نجريها كحزب تقدمي إشتراكي مع عدد من القوى السياسية، ومع رئيس الحكومة، ومع عدد من المؤسسات التي تعتني بهذا الأمر، وتهتم به وزارة الداخلية والأمن العام، والجيش اللبناني وغيرها من الجهات".
وأضاف: "سنعيد صياغة هذه الورقة او هذا الاقتراح ليقدم كأفكار لخطة وطنية، ويمكن تبنيها وطنيا بشكل مشترك من كل القوى السياسية من دون تراشق ومن دون صراعات أو تحميل مسؤوليات لبعضنا البعض إلى حين حصول هذا الأمر".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
فاعور:
"الاشتراكي"
لاعادة
النازحين
مناقشته
الاطراف
التالي
تذكير بتدابير السير المتخذة الأحد في بيروت
جوزيف جبيلي: الجيش اللبناني سيكون له دور كبير في ضبط الوضع جنوبًا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
23:57
ملفّ النازحين السوريين... هذا ما قالته مصادر "الأمن العام" لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
23:57
ملفّ النازحين السوريين... هذا ما قالته مصادر "الأمن العام" لـ"الشرق الأوسط"
0
آخر الأخبار
2024-04-18
بدر لـ"جدل": من مواصفات الرئيس لدى "حزب الله" اليوم جلب تمويل لاعادة الجنوب وأسمع هذا الكلام من أكثر من مصدر
آخر الأخبار
2024-04-18
بدر لـ"جدل": من مواصفات الرئيس لدى "حزب الله" اليوم جلب تمويل لاعادة الجنوب وأسمع هذا الكلام من أكثر من مصدر
0
آخر الأخبار
2024-04-18
يزبك لـ"جدل": إذا توافرت الارادة فوسائل عودة النازحين إلى سوريا قائمة ومن هنا شددنا على ضرورة إحياء الدماء في شرايين الدولة اللبنانية عبر الانتخابات البلدية والاختيارية
آخر الأخبار
2024-04-18
يزبك لـ"جدل": إذا توافرت الارادة فوسائل عودة النازحين إلى سوريا قائمة ومن هنا شددنا على ضرورة إحياء الدماء في شرايين الدولة اللبنانية عبر الانتخابات البلدية والاختيارية
0
خبر عاجل
2024-04-18
اجراءات لمصرف لبنان لاعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الالكترونية وتخفيف استخدام "الكاش"
خبر عاجل
2024-04-18
اجراءات لمصرف لبنان لاعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الالكترونية وتخفيف استخدام "الكاش"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:58
ليلى مفقودة... هل تعرفون مكانها؟
أمن وقضاء
08:58
ليلى مفقودة... هل تعرفون مكانها؟
0
أخبار لبنان
08:36
لجنة المتابعة للفنيين المناوبين في المديرية العامة للطيران المدنيّ: لزيادة قيمة ساعة العمل الليليّ
أخبار لبنان
08:36
لجنة المتابعة للفنيين المناوبين في المديرية العامة للطيران المدنيّ: لزيادة قيمة ساعة العمل الليليّ
0
أمن وقضاء
08:15
تدابير سير غدا في محلّة المرفأ - جادّة شارل الحلو تزامناً مع تنظيم "سباق السّرعة الأوّل"
أمن وقضاء
08:15
تدابير سير غدا في محلّة المرفأ - جادّة شارل الحلو تزامناً مع تنظيم "سباق السّرعة الأوّل"
0
أمن وقضاء
06:18
تذكير بتدابير السير المتخذة الأحد في بيروت
أمن وقضاء
06:18
تذكير بتدابير السير المتخذة الأحد في بيروت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:58
ليلى مفقودة... هل تعرفون مكانها؟
أمن وقضاء
08:58
ليلى مفقودة... هل تعرفون مكانها؟
0
حال الطقس
2024-04-15
كتل حارة بانتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2024-04-15
كتل حارة بانتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
0
أخبار دولية
05:00
طيران الإمارات تستأنف جدول رحلاتها المعتاد من مطار دبي
أخبار دولية
05:00
طيران الإمارات تستأنف جدول رحلاتها المعتاد من مطار دبي
0
فنّ
2023-09-15
قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
فنّ
2023-09-15
قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:30
وزير الخارجية التركي يناقش مع نظيره المصري تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة... وشكري حث إيران وإسرائيل على ضبط النفس
أخبار دولية
06:30
وزير الخارجية التركي يناقش مع نظيره المصري تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة... وشكري حث إيران وإسرائيل على ضبط النفس
0
أخبار دولية
05:30
مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان: أخشى أن نشهد مستويات غير مسبوقة من الجوع
أخبار دولية
05:30
مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان: أخشى أن نشهد مستويات غير مسبوقة من الجوع
0
أخبار دولية
01:51
الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور "جبهة جديدة" من النزاع في دارفور
أخبار دولية
01:51
الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور "جبهة جديدة" من النزاع في دارفور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
في دورتها التاسعة جائزة محمود كحيل منبر للفن الحر مهما كانت الظروف!
تقارير نشرة الاخبار
13:58
في دورتها التاسعة جائزة محمود كحيل منبر للفن الحر مهما كانت الظروف!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بالرغم من مأساة الحرب... الغزيون على الشواطئ
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بالرغم من مأساة الحرب... الغزيون على الشواطئ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
واشنطن تمنع فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
واشنطن تمنع فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
وكالة ستاندرد آند بورز خفضت التصنيفات طويلة الأجل لإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:48
وكالة ستاندرد آند بورز خفضت التصنيفات طويلة الأجل لإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هل تتوقع واشنطن ردًا إيرانيًا على الرد الإسرائيلي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هل تتوقع واشنطن ردًا إيرانيًا على الرد الإسرائيلي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الإستهداف الإسرائيلي لأصفهان... صواريخ أم مسيرات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الإستهداف الإسرائيلي لأصفهان... صواريخ أم مسيرات؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:13
فيديو مؤلم... لحظات سعيدة عاشها شاب قبل اختفائه عن الأنظار (فيديو)
منوعات
12:13
فيديو مؤلم... لحظات سعيدة عاشها شاب قبل اختفائه عن الأنظار (فيديو)
2
امن وقضاء
13:11
استئناف العمل في قسم جونية التابع لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات اعتبارا من الثلاثاء المقبل
امن وقضاء
13:11
استئناف العمل في قسم جونية التابع لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات اعتبارا من الثلاثاء المقبل
3
صحف اليوم
00:09
أي لحوم يأكل اللبنانيون؟ (الأخبار)
صحف اليوم
00:09
أي لحوم يأكل اللبنانيون؟ (الأخبار)
4
اخبار البرامج
14:48
مشاهد حصرية للراحل فادي ابراهيم من مسلسل "سر وقدر" الذي لم يُعرض بعد تُبث للمرة الأولى في The Stage! (فيديو)
اخبار البرامج
14:48
مشاهد حصرية للراحل فادي ابراهيم من مسلسل "سر وقدر" الذي لم يُعرض بعد تُبث للمرة الأولى في The Stage! (فيديو)
5
فنّ
09:43
نجم أميركي احتفل بعيد ميلاد زوجته بأغرب طريقة: صورة لها على كرسي المرحاض! (صورة)
فنّ
09:43
نجم أميركي احتفل بعيد ميلاد زوجته بأغرب طريقة: صورة لها على كرسي المرحاض! (صورة)
6
منوعات
10:58
رجل يدعو ابنه مع خطيبته لتناول العشاء معًا... مفاجأة غير متوقعة كانت بانتظار الشاب!
منوعات
10:58
رجل يدعو ابنه مع خطيبته لتناول العشاء معًا... مفاجأة غير متوقعة كانت بانتظار الشاب!
7
منوعات
17:07
بعد أن أدخلت عمها الميت الى المصرف... هكذا نقلت جثته من السيارة الى الكرسي المتحرك وهل توفي نتيجة تسمم؟! (فيديو)
منوعات
17:07
بعد أن أدخلت عمها الميت الى المصرف... هكذا نقلت جثته من السيارة الى الكرسي المتحرك وهل توفي نتيجة تسمم؟! (فيديو)
8
صحف اليوم
23:57
ملفّ النازحين السوريين... هذا ما قالته مصادر "الأمن العام" لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
23:57
ملفّ النازحين السوريين... هذا ما قالته مصادر "الأمن العام" لـ"الشرق الأوسط"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More