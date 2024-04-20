لجنة المتابعة للفنيين المناوبين في المديرية العامة للطيران المدنيّ: لزيادة قيمة ساعة العمل الليليّ

أعلنت لجنة المتابعة للفنيين المناوبين، في المديرية العامة للطيران المدنيّ، مطار رفيق الحريري الدوليّ - بيروت، اجتماعهم في تاريخ ١٨/ ٤/ ٢٠٢٤ مع المدير العام للطيران المدنيّ، للبحث بموضوع زيادة قيمة ساعة العمل الليليّ للمناوبين في المديرية.



وأوضحت، في بيان، تأكيد المدير العام رفعه الموضوع إلى وزير الأشغال العامة والنقل.



وأكّد الوزير المطالب المحقة للفنيين المناوبين وطلب من المديرية تحضير ما يلزم، لعرض موضوع زيادة قيمة ساعة العمل الليليّ للمناوبين على الجهات المعنية والعمل على اقراره ضمن الأطر القانونية.



وأعلنت اللجنة مواصلة العمل، آملةً الإسراع في تحقيق المطالب.