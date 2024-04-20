رئيس أركان الجيوش الفرنسية: التزام فرنسا وإيطاليا تجاه أمن لبنان وسيادته يظل أولوية

أكّد رئيس أركان الجيوش الفرنسية تييري بوركار، خلال لقائه العماد جوزيف عون، أنّ التزام فرنسا وإيطاليا تجاه أمن لبنان وسيادته يظل أولوية، حسبما ذكر بيان مشترك نشرته وزارة الدفاع الفرنسية.



وحضر اللقاء رئيس أركان الدفاع الإيطاليّ جيوزيبي كافو دراجون.



وشدّد القادة العسكريون على أهمية العمل الجَماعيّ لوقف التصعيد على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدوليّ رقم 1701.



ولفتوا إلى الدور الأساسيّ، الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، باعتبارها جهة فاعلة في مجال السلام والأمن وحماية السكان المدنيين في المنطقة، وذلك بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية، ذات السيادة على كامل الأراضي اللبنانية.



وأكدوا دعم الجيش اللبنانيّ، الضامن للاستقرار الوطنيّ للبلاد، موضحين أنّ التزام فرنسا وإيطاليا تجاه أمن لبنان وسيادته يظل أولوية.