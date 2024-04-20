قاسم لـNBC الاميركية: لن نقبل بأن يتجاوز الإسرائيليّ حدود المواجهة الموجودة حاليًا في الجنوب

أكّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنّ الحزب سيرد إذا اعتدت إسرائيل على لبنان.وقال، في مقابلة مع قناة NBC الأميركية: "في حال توسعت سنتوسع أيضًا، في لبنان كـ"حزب الله" لا نريد حربًا كبرى ولا حربًا شاملة."وأضاف: "لكن، لن نقبل أن يتجاوز الإسرائيليّ حدود المواجهة الموجودة حاليًا، في الجنوب."وشدّد قاسم على أنّ قرار الحزب ليس بحرب شاملة بل بمساندة غزة.وأوضح أنّ هذه المساندة تؤدّي غرضها من خلال تهجير أكثر من 100 ألف إسرائيليّ من المستوطنات وإيقاع الخسائر المادية الكبيرة عند الإسرائيليّ، إضافة إلى استدراج حوالى ثلث القوة الإسرائيلية للجيش والقوى الأمنية إلى الشمال.