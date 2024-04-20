تعهّد مصري بتأهيل أرضية ملعب مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية في بيروت

تعهّد وزير الشباب والرياضة المصري، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أشرف صبحي، لنظيره اللبناني جورج كلاس، خلال لقاء رسميّ في القاهرة، بتأهيل أرضية ملعب مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية في بيروت، وإرسال فريق عمل تقني لوضع الدراسة اللازمة قريباً.