ميقاتي يزور الحريري في باريس

زار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الرئيس سعد الحريري في دارته في باريس واطمأن الى صحته.



وقد جرى خلال اللقاء عرض الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.