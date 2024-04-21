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باسيل زار السوق التجارية في جزين: كل شخص يقاوم في الحرب على طريقته

أخبار لبنان
2024-04-21 | 04:23
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باسيل زار السوق التجارية في جزين: كل شخص يقاوم في الحرب على طريقته
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باسيل زار السوق التجارية في جزين: كل شخص يقاوم في الحرب على طريقته

زار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل السوق التجارية في مدينة جزين وافتتح الاعمال فيها، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، النائب السابق أمل ابو زيد، رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش وعدد من فاعليات المدينة والقضاء.

وأشار باسيل في كلمة له إلى أنه "تعلم محبة جزين وأهلها من الرئيس العماد ميشال عون، وهذا المشروع هو بداية مشوار بدأ مع من بنى جزين منذ مئات السنين."

وقال: "عندما رأيت شارع السد والاعمال التي قامت بها البلدية، تشجعت وتساءلت لماذا لا نكمل، وكل ما نحاول القيام به هو التطوير والتسويق، وجزين لديها كل المقومات لتكون منطقة استقطاب."

ورأى ان "عملية الترميم يجب أن تستكمل من قبل أهالي القضاء والمدينة ويجب أن تتم عملية التطوير على مراحل." 
 
وردًا على ما يقوله البعض ان الجنوب في وضع حرب وماذا يفعلون في جزين، إعتبر باسيل أن "التنافس ضروري لتتطور الناس وان العقل التخريبي لن يساعدنا كي نتقدم،" مشيرًا إلى أن "كل شخص يقاوم في الحرب على طريقته، وهذه طريقتنا بالمقاومة وهي البناء."

وشدد على أنه "علينا ان نؤمن أن دورنا هو الوصل والجمع وليس التقسيم والتجزيء. وقال: "تخيلوا أن تكون جزين منغلقة على نفسها، لا يوجد مكان في لبنان الا وهو متداخل في بعضه، فكيف نفكر بتقسيمه. قوتنا بانفتاحنا دون أن ندوب في غيرنا ونبقى نحن الآخر ونبقى قابلين لغيرنا، هذه قوة جزين لاستقطاب الناس، كما قمنا عبر التاريخ بنشر ثقافة وتاريخ. وهذا الأمر الذي نتواعد عليه."

أخبار لبنان

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