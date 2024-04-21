الراعي للمسؤولين: ندعوكم لبذل الجهود نحو الهدف الوطني الواحد

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد على نية رابطة الاخويات في بازيليك سيدة لبنان - حريصا.



وألقى الراعي عظة دعا فيها المسؤولين السياسيين والمدنيين "لبذل الجهود نحو الهدف الوطني الواحد وللتنافس في الوسائل والطرق نحو هذا الهدف، على قاعدة الديمقراطية السليمة التي تشكل نظام لبنان "كجمهورية ديمقراطية برلمانية" (مقدمة الدستور، ج)."



وقال: "على قاعدة هذه الديمقراطية، عليكم أن تتنافسوا في سبيل الشعب والدولة."