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دريان بعد اختياره عضوا في المجمع الفقهي الاسلامي: السعودية سند لبنان ورئته التي يتنفس بها
أخبار لبنان
2024-04-21 | 06:54
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دريان بعد اختياره عضوا في المجمع الفقهي الاسلامي: السعودية سند لبنان ورئته التي يتنفس بها
أعلن المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان، أن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي أصدر قرارا باختيار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان عضوا في المجمع إضافة الى عضويته في المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي منذ العام 2018. وقد شارك المفتي دريان بناء على دعوة من الأمين العام للرابطة محمد عبد الكريم العيسى في اجتماع المجمع بدورته "الثالثة والعشرين" التي عقدت في الرياض. وشكر المفتي دريان للدكتور العيسى والمجمع الفقهي الإسلامي "ثقتهم التي أولوه إياها"، مؤكدا "العمل والسعي لما فيه مصلحة الأمة الإسلامية والعربية".
وقال مفتي الجمهورية: "المملكة العربية السعودية هي سند لبنان ورئته التي يتنفس بها، والعلاقات بين البلدين ثابتة ومتجذرة، وما تقوم به مملكة الخير مع الأشقاء العرب من أجل مساعدة لبنان في أزماته هو من باب الإخوة العربية والأصالة والشهامة ومحبة اللبنانيين".
أضاف: "لمسنا من الأشقاء السعوديين كل الدعم المطلق لدار الفتوى وللشعب ولمؤسساته الدستورية، ونؤكد دعوتنا الدائمة للقيادات اللبنانية الى العمل على تحصين الوحدة الوطنية والإسراع في إنهاء الأزمات المتراكمة، ونسأل الله أن تزول الغيمة السوداء عن سماء لبنان لينهض من جديد ويقوم بدوره الحضاري والأخوي كما كان في السابق مع أشقائه العرب".
أخبار لبنان
دريان
المجمع الفقهي الاسلامي
السعودية
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