باسيل في افتتاح بيت الشباب في جزين: من الطبيعي أن نقف ضد أي وجود غريب أو طائفي

شدد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل خلال افتتاح بيت الشباب في جزين، على أن "جزين يجب أن تبقى قلعة التيار". وقال: "التيار ولبنان يُبنيان على الطاقة الايجابية".



وأمل أن "يجمع هذا المكان الجيل الجديد للتيار على التفكير بمستقبل أفضل"، معتبرا أنه "يوجد في التيار أياد بيضاء وأياد خشنة، وعندما يوسخ أحد ما يديه داخل التيار يصبح خارجه".



وقال: "نحن في التيار لا نعرف لا اليدين ولا القلوب ولا الأخلاق الوسخة، ونأمل أن نربي شبابنا على الأفكار التي تربينا عليها ومن الطبيعي أن نقف ضد أي وجود غريب أو طائفي".