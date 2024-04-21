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علي حسن خليل: الأيام أثبتت ألا حل لأزماتنا إلا بالحوار
أخبار لبنان
2024-04-21 | 07:30
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علي حسن خليل: الأيام أثبتت ألا حل لأزماتنا إلا بالحوار
شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل على أن "الوقت ليس لمصلحة أحد والأيام أثبتت ألا حل لأزماتنا إلا بالحوار وبالحوار وحده تفتح الثغر للحل في الموضوع الرئاسي وفي كل الازمات التي يمر بها لبنان"، معتبرا أن وضع العصي في عجلة إطلاق الحوار لن يوصل الى أي نتيجة.
وقال في احتفال تأبيني في بلدة الغازية: "نحن حريصون على السيادة والاستقلال كما حرصنا على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار الى حرب يريدها العدو وفقا لقواعده، فمقاومتنا له ولمشروعه لم تكن ترفا انما هي التزام بالدفاع عن الوطن وحدوده وسيادته، فالجنوب ليس حدودا لمجموعة بشرية أو لطائفة فالدفاع عن تلك الحدود دفاع عن لبنان وعن جميع اللبنانيين".
وجدد النائب علي حسن خليل التأكيد على الاتزام بالقرار ١٧٠١ الذي شارك لبنان في صياغته والذي انتهكته اسرائيل عشرات آلاف المرات. وقال: "نحن جاهزون لتطبيق هذا القرار الذي فيه من بنود ما يردع اسرائيل عن عدوانها وفيه يعيد ويؤكد على حقوقنا السيادية فنحن أول المطالبين بدعم الجيش عديدا وعدة وتوسيع دوره على كل لبنان وضمنا الجنوب والذي بالأساس الجيش متواجد في المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة".
وفي الملف الرئاسي، قال: "نتطلع بإيجابية الى دعم الخارج للبنان لانجاز هذا الاستحقاق لاسيما اللجنة الخماسية لكن هذا على أهميته يبقى رهنا بتوافر النوايا والارادة الداخلية الصادقة التي يجب أن تتوفر لدى جميع الأطراف والتي نعود ونؤكد ونجدد الدعوة الى عدم ربط ما يجري في غزة أو في الجنوب بالملف الرئاسي ونقول للبعض الذي يراهن أو ينتظر تحولات في المنطقة، لا تنظروا هذه التحولات فهي لا تصنع رئيساً".
وفي ملف النازحين السوريين، أكد "وجوب مقاربة هذا الملف بمنطق وطني وقانوني بعيدا عن أي ممارسة عنصرية".
أخبار لبنان
علي حسن خليل
الحوار
الملف الرئاسي
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