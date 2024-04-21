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"المقاومة الإسلامية" استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام
أخبار لبنان
2024-04-21 | 09:11
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"المقاومة الإسلامية" استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام
أعلنت "المقاومة الإسلامية" استهداف التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام.
وقالت في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد قيام العدو الإسرائيلي باستبدال التجهيزات التجسسية المُستهدفة في موقع مسكاف عام، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية الساعة (14:30) من بعد ظهر يوم الأحد 21-04-2024 باستهدافها بالأسلحة المناسبة، مما أدى إلى تدميرها مُجدداً".
أخبار لبنان
المقاومة الإسلامية
التجهيزات التجسسية
مسكاف عام
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