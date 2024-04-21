"المقاومة الإسلامية" استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام

أعلنت "المقاومة الإسلامية" استهداف التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام.



وقالت في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد قيام العدو الإسرائيلي باستبدال التجهيزات التجسسية المُستهدفة في موقع مسكاف عام، ‏قام ‏‏‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية الساعة (14:30) من بعد ظهر يوم الأحد 21-04-‏‏2024 باستهدافها بالأسلحة المناسبة، مما أدى إلى تدميرها مُجدداً".