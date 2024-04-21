اكثر من 400 شخصية لبنانية وعربية في مؤتمر اتحاد المصارف العربية في بيروت

يفتتح رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأستاذ نجيب ميقاتي، وبمشاركة حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، وبحضور 400 شخصية لبنانية و عربية من رجال المال والمصرفيين والمستثمرين ، مؤتمر"الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية"، وذلك عند الساعة 9:30 من صباح يوم الخميس 25 نيسان - في فندق فنيسيا بيروت .



المؤتمر الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين والذي سيستمر ليومين سيتحدث في جلسة افتتاح أعماله بالإضافة إلى الرئيس نجيب ميقاتي و الدكتور وسيم منصوري كل من : الأستاذ محمد الأتربي رئيس إتحاد المصارف العربية - مصر ، الدكتور جوزف طربيه رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والشيخ محمد جراح الصباح رئيس لجنة الإستثمار لتعبئة الموارد المالية لإتحاد المصارف العربية،- الكويت ، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الاستاذ محمد شقير .



الامين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح قال: تأتي أهمية هذا الحدث في هذا التوقيت و بهذه المشاركة الكبيرة لقادة القطاع المصرفي ورجال الأعمال والمستثمرين في العالم العربي حيث يعاني لبنان من تحديات جوهرية تستلزم دعمًا وتعاونًا عربيًا مكثفًا، ليقدم للمستثمرين العرب منصة فريدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في لبنان والتعرف عن قرب على إمكانيات هذه الاستثمارات التي قد تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار، وخاصة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.



و يتضمن المؤتمر خمسة جلسة عمل حول:

1- ‏الأمن الاقتصادي: تاثير التغيرات و الاضطرابات الجيوسياسية في منطقتنا العربية على القطاعات الاقتصادية والتمويل المصرفي.

2- الإصلاحات الاقتصادية : الهيكلية المطلوبة في ظل عدم الاستقرار.

3- الأمن السيبراني وتأثيره على الاقتصادات العربية.

4- الواقع المصرفي و النقدي الحالي في لبنان.

5- الواقع الاقتصادي في لبنان بعد أربع سنوات ونيف من اندلاع الأزمة .