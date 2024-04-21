جامعة سيدة اللويزة في الولايات المتحدة الأميركية: مدّ الجسور والتشبيك لدعم الرسالة التعليمية

نظّمت جامعة سيدة اللويزة (NDU) برئاسة الأب بشارة الخوري لقاءً جامعًا، في السفارة اللبنانية في واشنطن وذلك، تحت شعار "كن شريكًا في نجاحهم”.

وأعلن القائم بالأعمال في السفارة وائل هاشم التعاون مع حكومة الولايات المتحدة والكونغرس، للحصول على المزيد من الدعم للتعليم في لبنان، خلال هذه الفترة الصعبة.

واعتبر رئيس الجامعة الأب بشارة الخوري أنّ رسالة بناء الإنسان في الـNDU هي مسؤولية شمولية، تجاه التاريخ والمستقبل، وجهدها للمحافظة على لبنان كمركز تعليميّ ومثال للشرق.

وقال: “نحصل على الاعتماد من عدة هيئات عالمية، بما في ذلك NECHE.”

وشدّد على الالتزام بالتعليم الشامل، لتكون الأبواب مفتوحة للبنانيين جميعهم، بغض النظر عن الخلفية أو الديانة أو الجنس أو الوضع الاقتصاديّ.

وأشار إلى أنّ الـNDU هي من بين الجامعات القليلة، التي تقدّم حزمًا سخية من المساعدة المالية للمتقدمين إضافة إلى كونها واحدة من أولى الجامعات، في لبنان، التي وضعت برنامجًا مخصصًا للطلاب ذوي الحاجات الخاصة.

وافتخر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بالمكانة، التي أخذتها جامعة سيّدة اللويزة، بين الجامعات الكبرى، مشيدًا بتاريخها العريق.

ولفت إلى أنّ الملف التربويّ خرج على دائرة الأخطار رغم التحديات.

وشدّد على استمرار النظام التربويّ والحرص على تنقية أجواء التعليم العاليّ.

وأكّد رئيس جمعية American Friends of NDU (AFNDU) ميشال شماس، الدور المهم للجمعية في دعم جامعة سيدة اللويزة وطلابها.

وأعلن تعهّد الجمعية بالاستمرار في تعزيز مثل هذه القيم وتوجيه دعمها لأهداف الجامعة القصيرة والطويلة المدى، بما في ذلك دعم الطلاب في ظل الظروف الصعبة والمساهمة في تحقيق طموحات الجامعة في إنشاء وجود دائم لها في الولايات المتحدة.

وقدّم الأب الخوري هدية تذكارية للقائم بالأعمال وائل هاشم، تعبيرًا عن شكره وتقديره للدعم المستمر من قبل السفارة.