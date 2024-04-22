مباراة "ترافعي!" في جامعة الروح القدس

نظمت كرسي اليونسكو (ريادة الأعمال المسؤولة والتنمية المستدامة)، بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك وكل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، النسخة الأولى من مباراة بعنوان: "ترافعي!"، برعاية اللجنة الوطنية اللبنانيّة لليونسكو، في حرم الجامعة في الكسليك.



وسلّطت المباراة الضوء على الوضع القانوني للمرأة في لبنان، وأتت تخليداً لذكرى المناضلة اللبنانية والمحامية اللامعة الأستاذة لور مغيزل.



وتنافس خلال هذه المباراة طلاب كليات الحقوق من الجامعات التالية: جامعة الروح القدس - الكسليك، وجامعة بيروت العربية، وجامعة الحكمة، والجامعة اللبنانية بفرعيها الأول الثاني.



وفاز بالمرتبة الأولى طلاب كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية - الفرع الثاني ونالوا جائزة مادية بقيمة ٢٠٠٠ دولار أميركي.



كما حلّ في المرتبة الثانية طلاب كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية ونالوا جائزة مادية بقيمة ١٠٠٠ دولار أميركي.



هذا وهنأت لجنة التحكيم جميع الطلاب المشاركين في المباراة وأثنت على جهودهم في معالجة المسائل القانونية الشائكة بحرفية عالية.