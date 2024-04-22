رابط إلكتروني بين مصرف الإسكان ومديرية الشؤون العقارية في وزارة المال

تبلّغ رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن الوزارة ستحوّل إلى "صندوق أبو ظبي للتنمية" مبلغاً قدره مليون دولار أميركي خلال شهر أيار المقبل، وذلك لتسديد الأقساط المستحقة على الدولة للصندوق حتى تاريخه، على أن يبلَغ مجلس الإنماء والإعمار بهذا التحويل، كي يبادر إلى لتقديم طلب للاستحصال على قرض من الصندوق لمصلحة مصرف الإسكان.



من جهة أخرى، تم خلال الاجتماع الاتفاق على إنشاء رابط إلكتروني بين مصرف الإسكان والمديرية العامة للشؤون العقارية التابعة لوزارة المال، تمهيداً لاستحصال الراغبين في طلب قرض من مصرف الإسكان، على "إفادة نفي ملكيّة" وذلك تسهيلاً لمعاملات المواطنين.