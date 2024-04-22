الحلبي يعلن أيام العطلة في عيدي العمل والفصح للطوائف المسيحية الأرثوذكسية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي إقفال الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة على اختلاف أنواعها ومراحلها بمناسبة عيد العمال الأربعاء 1 أيار 2024، وبمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الأرثوذكسية إبتداءً من صباح الجمعة 3 أيار لغاية مساء الإثنين 6 أيار.