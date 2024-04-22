سلسلة استقبالات لقائد الجيش

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع Olivér Várhelyi، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.