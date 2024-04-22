جنبلاط استقبل السفير الروسي... وهذا ما تم عرضه

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، السفير الروسي ألكسندر روداكوف، بحضور الدكتور حليم بو فخر الدين.



وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.