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الحاج حسن للـLBCI: الدراسات ستثبت ما إذا كانت تربة الجنوب مضرّة

أخبار لبنان
2024-04-23 | 04:05
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الحاج حسن للـLBCI: الدراسات ستثبت ما إذا كانت تربة الجنوب مضرّة
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الحاج حسن للـLBCI: الدراسات ستثبت ما إذا كانت تربة الجنوب مضرّة

أكّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن تحديث الوزارة، يوميًا، لخريطة تتضمّن الأضرار المباشرة وغير المباشرة في بلدات الجنوب، التي تتعرّض إلى اعتداءات.

وشدّد، في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI على استحالة الحصول على جواب طبّيّ عمّا إذا كانت تربة الجنوب مضرّة بالناتج الزراعيّ، إلى حين إجراء الدراسات اللازمة.

وقال: "شكّلنا لجنة جاهزة لدراسة هذه التربة، فور وقوف الاعتداءات الإسرائيلية على هذه المناطق."

وأضاف: "مقابل كل شجرة أحرقها العدو سنغرس عشر شجرات."

ولفت إلى أنّ قيمة الأضرار في الجنوب، أكثر بكثير من ثلاثة مليارات دولار.

وأوضح وجود خطة للنهوض بقطاع السمك، بتمويل ناروجيّ بحوالى اثنين مليون دولار، مطالبًا باستثمار عربيّ في مشاريع الزراعة اللبنانية.




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