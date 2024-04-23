الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
27
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
24
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زمن
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
27
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
24
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميقاتي: مبادرة التحوّل الرقميّ احتلّت أولويّات الحكومة... وسلام: لبنان تأخّر في التحول الرقميّ
أخبار لبنان
2024-04-23 | 05:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
ميقاتي: مبادرة التحوّل الرقميّ احتلّت أولويّات الحكومة... وسلام: لبنان تأخّر في التحول الرقميّ
2
min
ميقاتي: مبادرة التحوّل الرقميّ احتلّت أولويّات الحكومة... وسلام: لبنان تأخّر في التحول الرقميّ
أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الخدمات الإلكترونية الجديدة لمديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة .
ويندرج هذا المشروع ضمن "الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقميّ نحو الحكومة الالكترونية"، بدعم من "برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ" و"الصندوق اللبنانيّ للنهوض" وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة.
وأكّد ميقاتي أنّ مبادرةَ التحوّل الرقميّ احتلّت اولويّات الحكومة، لأنّها تشكّلُ حجرَ الزاوية في مسيرة التقدم وترتبط ارتباطًا عضويًا بخطة الإصلاح والتعافي.
وأوضح أنّ الخطوة ترتكز على المكننة الكاملة للخدمات في مديرية حماية المستهلك وهي إحدى أكبر مديريات وزارة الاقتصاد وتقدم تسع عشرة خدمة للشركات والمؤسسات والمستهلكين.
وأشار إلى أنّ هذه الخطوة تمثّل خطوة أساسية على طريق تطبيق الحكومة الاكترونية البحتة.
وقال: "نتيجة لذلك، يمكن لابن الجنوب والشمال والبقاع ولبنان تقديم خدماته من دون تكلفة عناء التنقل والمجيء إلى الوزارات."
ورأى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام أنّ لبنان تأخّر في تطبيق التحول الرقميّ.
وقال: "من غير المقبول أن يكون هناك بلد يفخر بقدراته البشرية وبمهندسيه وتقنييه وبمحترفيه في القطاع التكنولوجيّ، أن يكون آخر من ينجح في عملية التحول الرقميّ."
وشدّد على أهمية بدء البرنامج من مديرية حماية المستهلك، المعني الأول والأخير بها المواطن اللبنانيّ والمؤسسات والتجّار اللبنانيون.
وأكّد أنّ المبادرة ستشكل رافعة مهمّة لدعم النشاط الاقتصاديّ ومن ضمنها دعم المؤسسات والشركات.
وقال المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر: "بدأ هذا الحلم بخطوة عبر شباك موحد أطلقناه، قبل إنفجار مرفأ بيروت، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطن والشركات على حد سواء والحد من البيروقراطية و إستثمار الوقت والجهد في المكان الصحيح و لتقليل عملية الإزدحام للمراجعين على إدارات الوزارة."
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مبادرة
التحوّل
الرقميّ
احتلّت
أولويّات
الحكومة...
وسلام:
لبنان
تأخّر
التحول
الرقميّ
التالي
وزير المالية: تمديد مهلة تقديم التصريح الالكتروني عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية
ملف "السجناء والمحكومين السوريين" على طاولة ميقاتي..
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-03-06
الجميل لـ"حوار المرحلة": ميقاتي حليف حزب الله وقوى 8 آذار سمّته لرئاسة الحكومة وبالتالي رئيس الحكومة جزء من السطو القائم على البلد وميقاتي يستطيع القيام بأكثر مما يقوم به في ملف الجنوب فهو رئيس حكومة لبنان
آخر الأخبار
2024-03-06
الجميل لـ"حوار المرحلة": ميقاتي حليف حزب الله وقوى 8 آذار سمّته لرئاسة الحكومة وبالتالي رئيس الحكومة جزء من السطو القائم على البلد وميقاتي يستطيع القيام بأكثر مما يقوم به في ملف الجنوب فهو رئيس حكومة لبنان
0
صحف اليوم
2024-04-20
محادثات فرنسية - لبنانية في الاليزيه... دعوة ميقاتي وقائد الجيش كانت بهدف منع توسيع الحرب الى لبنان (النهار)
صحف اليوم
2024-04-20
محادثات فرنسية - لبنانية في الاليزيه... دعوة ميقاتي وقائد الجيش كانت بهدف منع توسيع الحرب الى لبنان (النهار)
0
صحف اليوم
2024-04-20
صدى واسع للدعوى المقدّمة في الولايات المتحدة على مصارف وسلامة ومصرف لبنان (نداء الوطن)
صحف اليوم
2024-04-20
صدى واسع للدعوى المقدّمة في الولايات المتحدة على مصارف وسلامة ومصرف لبنان (نداء الوطن)
0
صحف اليوم
2024-04-20
ميقاتي والعماد عون في الإيليزيه.. وماكرون عكس بشكل واضح أنّ لبنان يشكّل أولوية بالنسبة إليه (الجمهورية)
صحف اليوم
2024-04-20
ميقاتي والعماد عون في الإيليزيه.. وماكرون عكس بشكل واضح أنّ لبنان يشكّل أولوية بالنسبة إليه (الجمهورية)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:18
وزارة المالية دعت المكلفين إلى الإستفادة من أحكام المادة 41 إلى تسديد الضرائب
أخبار لبنان
07:18
وزارة المالية دعت المكلفين إلى الإستفادة من أحكام المادة 41 إلى تسديد الضرائب
0
أخبار لبنان
06:22
قبلان: نريد الشراكة الوطنية بكافة الاستحقاقات الكبيرة ومنها رئاسة الجمهورية
أخبار لبنان
06:22
قبلان: نريد الشراكة الوطنية بكافة الاستحقاقات الكبيرة ومنها رئاسة الجمهورية
0
أخبار لبنان
06:19
السفير المصري من عين التينة: خطوة جديدة يمكن البناء عليها وصولاً إلى انتخاب رئيس
أخبار لبنان
06:19
السفير المصري من عين التينة: خطوة جديدة يمكن البناء عليها وصولاً إلى انتخاب رئيس
0
امن وقضاء
06:00
قصّة أمن الدولة مع مكاتب المراهنات في النبطيّة
امن وقضاء
06:00
قصّة أمن الدولة مع مكاتب المراهنات في النبطيّة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-04-20
نادين الراسي تتعثر وتسقط على الأرض: "فِشّو خلقكُن" (فيديو)
فنّ
2024-04-20
نادين الراسي تتعثر وتسقط على الأرض: "فِشّو خلقكُن" (فيديو)
0
أخبار دولية
17:47
كيم يشرف على مناورة تحاكي "هجوماً نووياً مضاداً"
أخبار دولية
17:47
كيم يشرف على مناورة تحاكي "هجوماً نووياً مضاداً"
0
آخر الأخبار
01:43
الجيش الإسرائيلي: قصفنا بالطائرات بنى تحتية عسكرية لحزب الله في منطقة يارون جنوبي لبنان
آخر الأخبار
01:43
الجيش الإسرائيلي: قصفنا بالطائرات بنى تحتية عسكرية لحزب الله في منطقة يارون جنوبي لبنان
0
آخر الأخبار
2024-04-22
لقاء يجمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بقائد الجيش العماد جوزيف عون في عين التينة
آخر الأخبار
2024-04-22
لقاء يجمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بقائد الجيش العماد جوزيف عون في عين التينة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:55
الأنصاري: قطر لا تزال ملتزمة بالوساطة لكنها تعيد تقييم دورها
أخبار دولية
06:55
الأنصاري: قطر لا تزال ملتزمة بالوساطة لكنها تعيد تقييم دورها
0
أخبار لبنان
06:19
السفير المصري من عين التينة: خطوة جديدة يمكن البناء عليها وصولاً إلى انتخاب رئيس
أخبار لبنان
06:19
السفير المصري من عين التينة: خطوة جديدة يمكن البناء عليها وصولاً إلى انتخاب رئيس
0
أخبار لبنان
05:39
ميقاتي: مبادرة التحوّل الرقميّ احتلّت أولويّات الحكومة... وسلام: لبنان تأخّر في التحول الرقميّ
أخبار لبنان
05:39
ميقاتي: مبادرة التحوّل الرقميّ احتلّت أولويّات الحكومة... وسلام: لبنان تأخّر في التحول الرقميّ
0
آخر الأخبار
01:00
شهيد في استهداف سيارة قرب مقام النبي ساري في عدلون
آخر الأخبار
01:00
شهيد في استهداف سيارة قرب مقام النبي ساري في عدلون
0
أخبار دولية
00:40
اعتقال مؤيدين للفلسطينيين بجامعتي كونيتيكت ونيويورك
أخبار دولية
00:40
اعتقال مؤيدين للفلسطينيين بجامعتي كونيتيكت ونيويورك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
وفاة الرهينة الغربية الأطول إحتجازًا في لبنان... من هو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
وفاة الرهينة الغربية الأطول إحتجازًا في لبنان... من هو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
في اليوم العالمي لأمنا الأرض... بعض النصائح من أجل بيئة أفضل
تقارير نشرة الاخبار
14:13
في اليوم العالمي لأمنا الأرض... بعض النصائح من أجل بيئة أفضل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لقاء إردوغان-السوداني على قاعدة "الكل رابح"؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لقاء إردوغان-السوداني على قاعدة "الكل رابح"؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
منها المنطقة 55… تعرفوا إلى القواعد الأميركية في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:01
منها المنطقة 55… تعرفوا إلى القواعد الأميركية في سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:19
الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والثانوية... هذه مواعيدها
خبر عاجل
09:19
الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والثانوية... هذه مواعيدها
2
تقارير نشرة الاخبار
14:17
وفاة الرهينة الغربية الأطول إحتجازًا في لبنان... من هو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
وفاة الرهينة الغربية الأطول إحتجازًا في لبنان... من هو؟
3
تقارير نشرة الاخبار
13:22
خطف وتعذيب وصعق بالكهرباء... لن تصدقوا إجرام العصابات بين لبنان وسوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:22
خطف وتعذيب وصعق بالكهرباء... لن تصدقوا إجرام العصابات بين لبنان وسوريا
4
صحف اليوم
01:52
باسيل يقصي بوصعب رسميًا من تياره (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:52
باسيل يقصي بوصعب رسميًا من تياره (الشرق الأوسط)
5
اقتصاد
02:07
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين
اقتصاد
02:07
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين
6
منوعات
12:29
سجن مذيعة عربية لمدة عام... تعاطت المخدرات وبثت مقاطع "غير أخلاقية" (صور)
منوعات
12:29
سجن مذيعة عربية لمدة عام... تعاطت المخدرات وبثت مقاطع "غير أخلاقية" (صور)
7
منوعات
15:31
رجل يسبب اضطراباً على متن طائرة... ضرب المضيفات وردّ فعل طفلة يغزو الإنترنت (فيديو)
منوعات
15:31
رجل يسبب اضطراباً على متن طائرة... ضرب المضيفات وردّ فعل طفلة يغزو الإنترنت (فيديو)
8
فنّ
09:35
نقل المغني كينجي جيراك إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري... وهذه التفاصيل
فنّ
09:35
نقل المغني كينجي جيراك إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري... وهذه التفاصيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More