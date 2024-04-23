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ميقاتي: مبادرة التحوّل الرقميّ احتلّت أولويّات الحكومة... وسلام: لبنان تأخّر في التحول الرقميّ

أخبار لبنان
2024-04-23 | 05:39
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ميقاتي: مبادرة التحوّل الرقميّ احتلّت أولويّات الحكومة... وسلام: لبنان تأخّر في التحول الرقميّ
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ميقاتي: مبادرة التحوّل الرقميّ احتلّت أولويّات الحكومة... وسلام: لبنان تأخّر في التحول الرقميّ

أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الخدمات الإلكترونية الجديدة لمديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة . 

ويندرج هذا المشروع ضمن "الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقميّ نحو الحكومة الالكترونية"، بدعم من "برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ" و"الصندوق اللبنانيّ للنهوض" وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة.

وأكّد ميقاتي أنّ مبادرةَ التحوّل الرقميّ احتلّت اولويّات الحكومة، لأنّها تشكّلُ حجرَ الزاوية في مسيرة التقدم وترتبط ارتباطًا عضويًا بخطة الإصلاح والتعافي.

وأوضح أنّ الخطوة ترتكز على المكننة الكاملة للخدمات في مديرية حماية المستهلك وهي إحدى أكبر مديريات وزارة الاقتصاد وتقدم تسع عشرة خدمة للشركات والمؤسسات والمستهلكين.

وأشار إلى أنّ هذه الخطوة تمثّل خطوة أساسية على طريق تطبيق الحكومة الاكترونية البحتة.


وقال: "نتيجة لذلك، يمكن لابن الجنوب والشمال والبقاع ولبنان تقديم خدماته من دون تكلفة عناء التنقل والمجيء إلى الوزارات."

ورأى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام أنّ لبنان تأخّر في تطبيق التحول الرقميّ.

وقال: "من غير المقبول أن يكون هناك بلد يفخر بقدراته البشرية وبمهندسيه وتقنييه وبمحترفيه في القطاع التكنولوجيّ، أن يكون آخر من ينجح في عملية التحول الرقميّ."


وشدّد على أهمية بدء البرنامج من مديرية حماية المستهلك، المعني الأول والأخير بها المواطن اللبنانيّ والمؤسسات والتجّار اللبنانيون.

وأكّد أنّ المبادرة ستشكل رافعة مهمّة لدعم النشاط الاقتصاديّ ومن ضمنها دعم المؤسسات والشركات.
 
وقال المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر: "بدأ هذا الحلم بخطوة عبر شباك موحد أطلقناه، قبل إنفجار مرفأ بيروت، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطن والشركات على حد سواء والحد من البيروقراطية و إستثمار الوقت والجهد في المكان الصحيح و لتقليل عملية الإزدحام للمراجعين على إدارات الوزارة."
 

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