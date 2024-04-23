السفير المصري من عين التينة: خطوة جديدة يمكن البناء عليها وصولاً إلى انتخاب رئيس

أكد السفير المصري علاء موسى بعد زيارة "الخماسية" رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أن "اللقاء كان ايجابياً وخطوة جديدة يمكن البناء عليها وصولاً إلى انتخاب رئيس"، وقال:" سيكون هناك المزيد من التشاور في الأيام المقبلة مع الكتل النيابية".