تعميم لميقاتي الى المؤسسات العامة الادارية لاعطاء العاملين تعويض المثابرة

أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تعميما الى كل المؤسسات العامة الادارية لاعطاء العاملين تعويض المثابرة، جاء فيه:



"عطفا على التعميم رقم 6/2024 تاريخ 21/3/2024 والذي طُلب فيه الى جميع الادارات العامة اعتماد الشروط والمعايير والاصول لإعطاء العاملين لديها تعويض مثابرة، يطلب إليكم وفي حال استيفاء الشروط والمعايير والاصول التي تضمنها التعميم رقم 6/2024، إعطاء العاملين لديكم تعوض المثابرة أسوة بأقرانهم في الادارات العامة".