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تعميم لميقاتي الى المؤسسات العامة الادارية لاعطاء العاملين تعويض المثابرة
أخبار لبنان
2024-04-23 | 08:47
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تعميم لميقاتي الى المؤسسات العامة الادارية لاعطاء العاملين تعويض المثابرة
أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تعميما الى كل المؤسسات العامة الادارية لاعطاء العاملين تعويض المثابرة، جاء فيه:
"عطفا على التعميم رقم 6/2024 تاريخ 21/3/2024 والذي طُلب فيه الى جميع الادارات العامة اعتماد الشروط والمعايير والاصول لإعطاء العاملين لديها تعويض مثابرة، يطلب إليكم وفي حال استيفاء الشروط والمعايير والاصول التي تضمنها التعميم رقم 6/2024، إعطاء العاملين لديكم تعوض المثابرة أسوة بأقرانهم في الادارات العامة".
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