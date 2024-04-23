الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البطريرك ميناسيان: سيناريو الإبادات يتكرر في فلسطين

أخبار لبنان
2024-04-23 | 10:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البطريرك ميناسيان: سيناريو الإبادات يتكرر في فلسطين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
البطريرك ميناسيان: سيناريو الإبادات يتكرر في فلسطين


رأى البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، ان "ليس الأرمن فقط وليس جميع الطوائف المسيحية من يجب أن اذكرهم بل واذكر أيضًا مجزرة ومذبحة رواندا سنة ١٩٤٩ وليس بمذبحة الأرمن في سنة ١٩١٥ والأعجب في ذلك هما الاثنان وقعوا في ذات الشهر من نيسان. لكنّني أنا أيضًا شخصيًا أحسّ عكس ذلك الحزن والأسى، إنّني أحسّ الفرح والابتهاج وأفتخر بتضحية هؤلاء الأجداد الذين أعطوا حياتهم في سبيل دينهم لأنّهم بموتهم أعطوا العالم أجمع أجيالاً من عباقرة وفنّانين وأدباء وحكماء أعطوا حياة جديدة مثلما أعطانا المسيح المخلّص بموته وصلبه وقيامته حياة جديدة أبدية وروحية.  ولدنا من آباء وأمّهات يتامى شاهدوا ورأوا أهلهم مذبوحين وملطخين بدمائهم الطاهرة. واليوم مثل البارحة الغرب يشهد على هذه الجرائم ولا يبوح بكلمة عزاء. حتّى اليوم مثل البارحة يسجّلون التاريخ بما يشتهون ويتمنّون ويطمسون الحقائق ولن يحركوا سكينًا. مثل الفاجعة التي وقعت على اختطاف إخوتنا المطارنة من جهةٍ والكهنة الأجلاء من جهة أخرى، الذين منذ ذلك اليوم لم يعرف إلى ماذا آلت أحوالهم، غارقين في المجهول، تاركين ذويهم بقلب مكسور وبعدم حصولهم على أي حقيقة عن غيابهم. ". 

اضاف خلال محاضرة بعنوان "من أجل إبقاء الذاكرة حية": "مع ذلك فإن الأرمن بطبيعتهم رغم كلّ الاضطهادات أكملوا العطاء كلّما أعطوا كلّما حرموا من حقوقهم الإنسانية فلا أريد الذكر عن عطائهم في العلم والفن وفي الابتكارات الصحية العالمية ولا في الهندسة الميكانيكية والمعمارية ولا في الرياضيات والاختراعات مثل سيارات الفورد وطيارات MiG  على اسم المخترع ميكويان ولا MRI  في الولايات المتّحدة وغيرها من الاختراعات على يد الأرمن. أمّا المجرمون لا يزالون ما كانوا عليه في الماضي فهم اليوم يتمتّعون بإجرامهم المدمّر. يا للقدر ما أصعبه واليوم ذات السيناريو يجري ويتكرّر في حياة اخوتنا واخواتنا في فلسطين. اليوم نرى ما تحملناه في الماضي من ذبح وتهجير وتجويع ونفي وطمر جماعي في الصحاري بدون أي ضميرٍ. فلذلك أمنيتي تبقى أمنية وحيدة وهي صلاة من أجل السلام، الصلاة من أجل المصالحة والتسامح والعيش المشترك بالاحترام المتبادل.".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

ميناسيان:

سيناريو

الإبادات

يتكرر

فلسطين

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية 23-4-2024
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج: موقف المجلس ثابت في دعم الاستقرار والسلام الداخلي في لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-04-19

الاوضاع العامة والحضور المسيحي بين البطريرك ميناسيان والبطريرك يازجي

LBCI
فنّ
10:55

مهاجمة أليك بالدوين في مقهى بنيويورك: "قل حرروا فلسطين"... وكيف كان ردّ فعل الأخير؟ (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
02:50

وزارة الصحة في غزة: مقتل 34183 فلسطينيًا وإصابة 77143 في الهجوم الإسرائيليّ على القطاع منذ 7 تشرين الأوّل

LBCI
أخبار دولية
00:40

اعتقال مؤيدين للفلسطينيين بجامعتي كونيتيكت ونيويورك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:21

كارول رباح غادرت ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

LBCI
أخبار لبنان
10:09

الكتائب: نرفض الإطاحة بالاستحقاقات الدستورية ولن نشارك في التمديد للمجالس البلدية والاختيارية

LBCI
أخبار لبنان
09:46

شقير يطالب السلطة بوضع خارطة طريق لتفعيل وتطوير القطاع الصناعي

LBCI
اقتصاد
09:23

عربيد وبوشكيان يتحدثان عن أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص... الزعني: ليست القوة في ان نضرب الصناعة بالضرائب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:19

السفير المصري من عين التينة: خطوة جديدة يمكن البناء عليها وصولاً إلى انتخاب رئيس

LBCI
خبر عاجل
2024-04-22

الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والثانوية... هذه مواعيدها

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-21

اكثر من 400 شخصية لبنانية وعربية في مؤتمر اتحاد المصارف العربية في بيروت

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-15

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سنرد على إطلاق إيران الكثير من الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:55

الأنصاري: قطر لا تزال ملتزمة بالوساطة لكنها تعيد تقييم دورها

LBCI
أخبار لبنان
06:19

السفير المصري من عين التينة: خطوة جديدة يمكن البناء عليها وصولاً إلى انتخاب رئيس

LBCI
أخبار لبنان
05:39

ميقاتي: مبادرة التحوّل الرقميّ احتلّت أولويّات الحكومة... وسلام: لبنان تأخّر في التحول الرقميّ

LBCI
آخر الأخبار
01:00

شهيد في استهداف سيارة قرب مقام النبي ساري في عدلون

LBCI
أخبار دولية
00:40

اعتقال مؤيدين للفلسطينيين بجامعتي كونيتيكت ونيويورك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

وفاة الرهينة الغربية الأطول إحتجازًا في ‏لبنان... من هو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

في اليوم العالمي لأمنا الأرض... بعض النصائح من أجل بيئة أفضل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

لقاء إردوغان-السوداني على قاعدة "الكل رابح"؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

منها المنطقة 55… تعرفوا إلى القواعد الأميركية في سوريا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

وفاة الرهينة الغربية الأطول إحتجازًا في ‏لبنان... من هو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

خطف وتعذيب وصعق بالكهرباء... لن تصدقوا إجرام العصابات بين لبنان وسوريا

LBCI
فنّ
04:08

والدة باميلا الكيك تخطف الأنظار بجمالها وشبابها.. بدت كشابة عشرينيّة (صور)

LBCI
صحف اليوم
01:52

باسيل يقصي بوصعب رسميًا من تياره (الشرق الأوسط)

LBCI
فنّ
04:14

جوي سلامة بعد تعرّضها لنزيف في الرأس: لولا الرب يسوع منّي هون (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:07

إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين

LBCI
منوعات
12:29

سجن مذيعة عربية لمدة عام... تعاطت المخدرات وبثت مقاطع "غير أخلاقية" (صور)

LBCI
منوعات
15:31

رجل يسبب اضطراباً على متن طائرة... ضرب المضيفات وردّ فعل طفلة يغزو الإنترنت (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More