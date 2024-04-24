جعجع: متى يحذو ميقاتي ومولوي حذو بريطانيا؟

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على منصة "إكس": "برسم دولة الرئيس نجيب ميقاتي، وبرسم وزير الداخلية بسام مولوي، وبرسم الحكومة اللبنانية مجتمعة: بريطانيا دولة القانون والمؤسسات، دولة حقوق الانسان والحرية والعدالة، أقر مجلس نوابها (مجلس العموم) قانونا بترحيل كل مهاجر غير شرعي. متى يحذو رئيس الحكومة ووزير الداخلية حذو بريطانيا، ويعملان على متابعة عمل الأجهزة الأمنية من أجل إعادة اللاجئين غير الشرعيين إلى سوريا؟".