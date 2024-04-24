لقاء يجمع بري بميقاتي في عين التينة ... ماذا على طاولة البحث؟

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الجلسة النيابية ستحصل غدا والنصاب سيُؤمّن.وشهدت اليوم عين التنية، لقاء بين بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، تناول مسألة الانتخابات البلدية والاختيارية، بالاضافة إلى القرار 1701 على ضوء زيارة ميقاتي باريس، ومسألة النزوح السوري.