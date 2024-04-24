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كركي: إحتساب إشتراكات الصندوق على أساس حد أدنى للأجور 18 مليون ل.ل.

أخبار لبنان
2024-04-24 | 04:55
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كركي: إحتساب إشتراكات الصندوق على أساس حد أدنى للأجور 18 مليون ل.ل.
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كركي: إحتساب إشتراكات الصندوق على أساس حد أدنى للأجور 18 مليون ل.ل.

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان بانه "بناءً على أحكام المرسوم رقم 13164 تاريخ 2024/4/5 المتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء معيشة والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 16 تاريخ 2024/4/18، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 2024/4/24 حملت الرقم 754 قضى بموجبها احتساب الإشتراكات في الصندوق للمؤسسات والفئات الخاصة وفق الحد الأدنى الرسمي للأجور البالغ 18 مليون ل.ل. كالتالي: 

" أولًا: إعتبارًا من 2024/4/1 ومن أجل احتساب اشتراكات المؤسسات:
1. يحدد الحد الأدنى للأجر الشهري بـ18 مليون ل.ل. والحد الادنى الرسمي للاجر اليومي 820.000 ل.ل. 
2. يحدد الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ب 90 مليون ل.ل. أي ما يعادل 5 أضعاف الحد الأدنى الشهري.

ثانيًا: اشتراك السائقين العموميين الشهرية اعتبارًا من 2024/4/1:
1. إشتراكات السائق غير المالك
الفرع إشتراك شهري اشتراك يومي 
نهاية خدمة 3 060 000 102 000
تقديمات عائلية 720 000 24 000
مرض وامومة 3 240 000 108 000
المجموع 7 020 000 234.000

2. إشتراك السائق المالك
ما يدفعه السائق
الفرع اشتراك شهري اشتراك يومي
نهاية خدمة 1 530 000 51 000
تقديمات عائلية 990 000 33 000
مرض وأمومة 990 000 33 000
المجموع 3.510.000 117.000
مساهمة الدولة
تقديمات عائلية 1 170 000 39 000 
مرض وامومة 2 250 000 75 000

ثالثًا: إشتراك باعة الصحف والمجلات الشهرية اعتبارًا من 1/4/2024: 
الفرع اشتراك شهري اشتراك يومي
نهاية خدمة 3 060 000 102 000
تقديمات عائلية 720 000 24 000
مرض وأمومة 3 240 000 108 000
المجموع 7.020.000 234 000

رابعًا: إشتراك المخاتير الشهرية لفرع المرض والامومة اعتبارًا من 2024/4/1: 
ما يدفعه المختار 648 000 ل.ل.
ما تدفعه الدولة 2 592 000 ل.ل.

خامسًا: اشتراك الطلاب الجامعيين السنوية لفرع المرض والامومة: 
اشتراك الطالب الجامعي 5 400 000 ل.ل.
اشتراك كل مستفيد على عاتقه 5 400 000 ل.ل.

سادسًا: إشتراك الاطباء المتعاقدين مع الصندوق الشهرية لفرع المرض والأمومة اعتبارًا من 2024/4/1:  
اشتراك الطبيب: 4 950 000 ل.ل.

سابعًا: إشتراك المضمونين الاختياريين الشهرية لفرع المرض والامومة اعتبارًا من 2024/4/1:  
إشتراك المضمون الاختياري من فئة اصحاب العمل: 4 050 000 ل.ل.
إشتراك المضمونين الاختياريين من باقي الفئات: 3 240 000 ل.ل.

ثامنًا: اشتراك المضمونين المتقاعدين الشهرية لفرع المرض والامومة اعتبارًا من 1/4/2024:  
إشتراك المضمون المتقاعد 1 620 000 ل.ل.

تاسعًا: تعويض نفقات الدفن اعتباراً من 2024/4/1:  
تحدد قيمة تعويض نفقات الدفن المنصوص عنها في المادة من قانون الضمان الاجتماعي بـ27 مليون ل.ل.
 
وأعلن المدير العام بأنه سوف يصار إلى إعداد الدراسات اللازمة لزيادة التقديمات الصحية خلال الأسابيع القليلة القادمة حيث سيلمس المضمونون تحولًا كبيرًا في مساهمة الصندوق في التغطية الصحية (طبابة واستشفاء)."

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