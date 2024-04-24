دريان إلتقى السفير السعودي... وتشديد على التجاوب مع مساعي اللجنة الخماسية

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري الذي قدم له التهاني بعيد الفطر السعيد.



وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بان "البحث تركز حول آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، واكد السفير بخاري حرص بلاده على استقرار لبنان ودعم تعزيز الوحدة والتقارب في ما بين اللبنانيين، وشدد على أهمية المساعي والجهود التي تقوم بها اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان، آملًا أن تصل هذه المساعي الى حلول سريعة من خلال الحوار الذي تجريه مع الجميع".



من جهته، أكد المفتي دريان "ضرورة التعاون مع اللجنة الخماسية التي تبذل وتقدم العديد من الطروحات والأفكار البناءة التي تساعد في الوصول إلى حلول، ودعا القوى السياسية إلى التجاوب مع سعي اللجنة الخماسية التي لديها مصداقية في التعاطي مع القوى السياسية لإيجاد مخارج ترضي الجميع، وأي مبادرة كانت تطرح هي من الداعمين الأول لها لحرصها على لبنان واللبنانيين".



وقال: "الإصلاح يبدأ في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قوية والا سيبقى لبنان يعيش في الفوضى، واذا لم يساعدوا اللبنانيون أنفسهم ويتعاونوا مع الأشقاء والأصدقاء فسنستمر في حلقة مفرغة، وهذا مضيعة للوقت وسيؤدي بالبلد الى مزيد من الانهيار والتشرذم".