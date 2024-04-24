لقاء بين جعجع والاعتدال الوطني... حبيش: الجميع متفق والهدف إنهاء الفراغ الرئاسي

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفدا من تكتل الاعتدال الوطني، بحضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم.



وعقب اللقاء الذي استغرق نحو ساعة ونصف، وضع أمين سر الاعتدال الوطني النائب السابق حبيش الزيارة في اطار استكمال الجولات التي يقوم بها وفد "الاعتدال"، قائلا: "الجميع متفق وهدفه انهاء الفراغ الرئاسي".