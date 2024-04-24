الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
32
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
32
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لقاء بين جعجع والاعتدال الوطني... حبيش: الجميع متفق والهدف إنهاء الفراغ الرئاسي
أخبار لبنان
2024-04-24 | 07:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
لقاء بين جعجع والاعتدال الوطني... حبيش: الجميع متفق والهدف إنهاء الفراغ الرئاسي
0
min
لقاء بين جعجع والاعتدال الوطني... حبيش: الجميع متفق والهدف إنهاء الفراغ الرئاسي
التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفدا من تكتل الاعتدال الوطني، بحضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم.
وعقب اللقاء الذي استغرق نحو ساعة ونصف، وضع أمين سر الاعتدال الوطني النائب السابق حبيش الزيارة في اطار استكمال الجولات التي يقوم بها وفد "الاعتدال"، قائلا: "الجميع متفق وهدفه انهاء الفراغ الرئاسي".
أخبار لبنان
جعجع
القوات
الاعتدال الوكني
رئاسة
التالي
ميقاتي وضع بري بنتائج زيارته لفرنسا ولقائه ماكرون
اليكم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-04-18
البعريني لـ"جدل": حزب الله اكّد ان الحوار يجب أن يكون برئاسة بري.. والثلاثاء نلتقي "القوات"
أخبار لبنان
2024-04-18
البعريني لـ"جدل": حزب الله اكّد ان الحوار يجب أن يكون برئاسة بري.. والثلاثاء نلتقي "القوات"
0
آخر الأخبار
2024-04-18
البعريني لـ"جدل": سنبدأ يوم الثلاثاء لقاءاتنا مع "القوات" وسنطرح عليهم ما حُكي مع الخماسية والموضوع الرئيسيّ رئاسة الحوار
آخر الأخبار
2024-04-18
البعريني لـ"جدل": سنبدأ يوم الثلاثاء لقاءاتنا مع "القوات" وسنطرح عليهم ما حُكي مع الخماسية والموضوع الرئيسيّ رئاسة الحوار
0
آخر الأخبار
2024-04-08
النائب غادة أيوب للـLBCI: حضور جعجع أمس في جبيل أكد على ايمان "القوات" بالدولة وبثقتها في الاجهزة الامنية ولكن الصبر بدء ينفذ
آخر الأخبار
2024-04-08
النائب غادة أيوب للـLBCI: حضور جعجع أمس في جبيل أكد على ايمان "القوات" بالدولة وبثقتها في الاجهزة الامنية ولكن الصبر بدء ينفذ
0
آخر الأخبار
2024-04-07
وصول رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في هذه الأثناء الى منسقية القوات في مستيتا (فيديوهات)
آخر الأخبار
2024-04-07
وصول رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في هذه الأثناء الى منسقية القوات في مستيتا (فيديوهات)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:04
سميث: أيقنت الشراكة الممتازة بين القوات المسلحة البريطانية واللبنانية
أخبار لبنان
10:04
سميث: أيقنت الشراكة الممتازة بين القوات المسلحة البريطانية واللبنانية
0
أمن وقضاء
10:02
تدابير سير وإقفال شارع المصارف تزامنا مع انعقاد جلسة لمجلس النواب غداً
أمن وقضاء
10:02
تدابير سير وإقفال شارع المصارف تزامنا مع انعقاد جلسة لمجلس النواب غداً
0
أخبار لبنان
09:49
شقير بحث مع رجا الخطيب آخر المستجدات والعلاقات اللبنانية الخليجية
أخبار لبنان
09:49
شقير بحث مع رجا الخطيب آخر المستجدات والعلاقات اللبنانية الخليجية
0
أخبار لبنان
09:00
سلام وقّع وممثّل منظمة الـ"يونيسيف" على خطة عمل مشتركة للعام ٢٠٢٤
أخبار لبنان
09:00
سلام وقّع وممثّل منظمة الـ"يونيسيف" على خطة عمل مشتركة للعام ٢٠٢٤
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:45
إيران ترفض الاتهامات الأميركية لها بالقيام بنشاط سيبرانيّ خبيث
أخبار دولية
08:45
إيران ترفض الاتهامات الأميركية لها بالقيام بنشاط سيبرانيّ خبيث
0
صحة وتغذية
2024-04-20
أطعمة ومشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان... احذروا تناولها
صحة وتغذية
2024-04-20
أطعمة ومشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان... احذروا تناولها
0
آخر الأخبار
2024-04-23
الجيش الإسرائيلي: إسرائيل أمرت بعمليات إخلاء جديدة في منطقة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة وهي "منطقة قتال خطيرة"
آخر الأخبار
2024-04-23
الجيش الإسرائيلي: إسرائيل أمرت بعمليات إخلاء جديدة في منطقة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة وهي "منطقة قتال خطيرة"
0
أخبار دولية
2024-04-23
"ملياردير متعجرف".. رئيس وزراء أستراليا ينتقد ماسك بعد رفضه ازالة منشورات تتعلق بحادثة طعن الأسقف في سيدني
أخبار دولية
2024-04-23
"ملياردير متعجرف".. رئيس وزراء أستراليا ينتقد ماسك بعد رفضه ازالة منشورات تتعلق بحادثة طعن الأسقف في سيدني
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:14
علامة من السراي: على المخصصات أن تُعطى للنازح في الداخل السوري وليس في الداخل اللبناني
أخبار لبنان
07:14
علامة من السراي: على المخصصات أن تُعطى للنازح في الداخل السوري وليس في الداخل اللبناني
0
أخبار لبنان
07:03
لقاء بين جعجع والاعتدال الوطني... حبيش: الجميع متفق والهدف إنهاء الفراغ الرئاسي
أخبار لبنان
07:03
لقاء بين جعجع والاعتدال الوطني... حبيش: الجميع متفق والهدف إنهاء الفراغ الرئاسي
0
أخبار لبنان
06:25
نواب الجمهورية القوية: سنقاطع الجلسة التشريعية غدًا
أخبار لبنان
06:25
نواب الجمهورية القوية: سنقاطع الجلسة التشريعية غدًا
0
أخبار لبنان
04:31
لقاء يجمع بري بميقاتي في عين التينة ... ماذا على طاولة البحث؟
أخبار لبنان
04:31
لقاء يجمع بري بميقاتي في عين التينة ... ماذا على طاولة البحث؟
0
أخبار دولية
00:59
بكين تعارض إدراج "المحتوى المتعلق بتايوان" الذي أقره الكونغرس الأميركي
أخبار دولية
00:59
بكين تعارض إدراج "المحتوى المتعلق بتايوان" الذي أقره الكونغرس الأميركي
0
أخبار لبنان
15:00
استهداف سيّارة على طريق أبو الاسود
أخبار لبنان
15:00
استهداف سيّارة على طريق أبو الاسود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بطولة لبنان للسباحة أرض خصبة لطاقات مستقبلية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بطولة لبنان للسباحة أرض خصبة لطاقات مستقبلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
منتخب لبنان "للرغبي تاتش" أطلق تدريباته للمشاركة في بطولة العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:50
منتخب لبنان "للرغبي تاتش" أطلق تدريباته للمشاركة في بطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
خدمات وزارة الإقتصاد أصبحت Online
تقارير نشرة الاخبار
13:45
خدمات وزارة الإقتصاد أصبحت Online
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
01:10
مذكرة توقيف أرجنتينية بحقّ وزير الداخلية الإيراني والإنتربول يصدر نشرة حمراء بحقّه
أخبار دولية
01:10
مذكرة توقيف أرجنتينية بحقّ وزير الداخلية الإيراني والإنتربول يصدر نشرة حمراء بحقّه
2
خبر عاجل
06:07
إعادة تشغيل رحلة طيران الشرق الأوسط إلى باريس غدًا
خبر عاجل
06:07
إعادة تشغيل رحلة طيران الشرق الأوسط إلى باريس غدًا
3
خبر عاجل
03:07
طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلة ME211/212 غدًا بسبب إضراب المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول-باريس
خبر عاجل
03:07
طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلة ME211/212 غدًا بسبب إضراب المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول-باريس
4
موضة وجمال
14:06
ياسمينا زيتون في أول إطلالة تلفزيونية لها بعد تتويجها كوصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذه رسالتها إلى الشابات! (فيديو)
موضة وجمال
14:06
ياسمينا زيتون في أول إطلالة تلفزيونية لها بعد تتويجها كوصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذه رسالتها إلى الشابات! (فيديو)
5
فنّ
12:30
الموت يفجع الفنانة رحمة رياض... وبهذه الكلمات ودّعت شقيقتها! (صورة)
فنّ
12:30
الموت يفجع الفنانة رحمة رياض... وبهذه الكلمات ودّعت شقيقتها! (صورة)
6
فنّ
05:32
وائل كفوري يحقق حلم ابنة ريمي درباس... زارها وغنى معها في عيد ميلادها (فيديو)
فنّ
05:32
وائل كفوري يحقق حلم ابنة ريمي درباس... زارها وغنى معها في عيد ميلادها (فيديو)
7
فنّ
04:04
جو القارح يحتفل بتخرّج ابنه.. صورة مميّزة مع زوجته وابنيهما
فنّ
04:04
جو القارح يحتفل بتخرّج ابنه.. صورة مميّزة مع زوجته وابنيهما
8
آخر الأخبار
18:00
الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: مخاوف من صدور أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو أثيرت في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء
آخر الأخبار
18:00
الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: مخاوف من صدور أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو أثيرت في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More