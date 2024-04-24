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علامة من السراي: على المخصصات أن تُعطى للنازح في الداخل السوري وليس في الداخل اللبناني
أخبار لبنان
2024-04-24 | 07:14
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علامة من السراي: على المخصصات أن تُعطى للنازح في الداخل السوري وليس في الداخل اللبناني
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علامة من السراي: على المخصصات أن تُعطى للنازح في الداخل السوري وليس في الداخل اللبناني
بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب برئاسة النائب فادي علامة، "الملف الذي تعمل عليه اللجنة منذ نحو 19 شهرا، وهو ملف النازحين".
وأوضح علامة، بعد اللقاء، أن "الخطة التي يُعمل عليها اليوم ستستكمل بزيارة لرئيس قبرص ستشكل عاملا للدفع أكثر باتجاه عودة النازحين لبلادهم".
وتابع بالقول:" قد استمعنا من دولة الرئيس الى الاجراءات التي تتم لتطبيق القانون اللبناني الذي هو حق ومطلب من الجميع، لنسرع بعودة النازح الى بلده".
وأمل علامة "بأن يتمكن لبنان بتشكيل نوعا من "اللوبي" مع أصدقائه لتفهم موضوع النزوح"، مشددا على أن" هناك ضرورة للتفكير في كيفية التسريع في عودة النازح وكيف يمكن للمخصصات التي يحصل عليها النازح داخل لبنان ان تستمر اثر عودته الى سوريا".
وردا على سؤال عن مؤتمر بروكسل المرتقب والإضافة التي سيأتي بها خلافا للمؤتمرات السابقة، اشار علامة إلى "هناك اصرار من قبل الحكومة اللبنانية بأن المساعدات التي سترد أو أي حزمة مساعدات ستأتي لمساعدة لبنان في إطار معين، اما كل المساعدات العينية المطلوبة فيجب أن تعطى في الداخل السوري وليس في الداخل اللبناني".
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