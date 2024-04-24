السفير السعودي زار دريان: نأمل أن تصل مساعي "الخماسية" الى حلول سريعة

استهل السفير السعودي في لبنان وليد البخاري جولة تهنئة بعيد الفطر، بزيارة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.



وأكّد البخاري أمام المفتي دريان، على أهمية المساعي والجهود التي تقوم بها اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان، آملا أن تصل هذه المساعي الى حلول سريعة من خلال الحوار الذي تجريه مع الجميع.

من جهته، دعا دريان القوى السياسية إلى التجاوب مع سعي اللجنة الخماسية، مشيرا إلى أن الإصلاح يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قوية.