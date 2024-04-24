الخطيب استقبل السفير السعودي: لتفضي جهود اللجنة الخماسية الى حلول تخرج لبنان من الانسداد السياسي

شدّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب على ضرورة تعزيز التضامن العربي الاسلامي بالتشاور والحوار والتعاون بين الدول العربية والاسلامية.



ونوّه الخطيب في خلال استقباله السفير السعودي وليد بخاري مهنئا بحلول عيد الفطر المبارك، بـ"الدور السعودي في تعزيز هذا التضامن الذي نريده فوق كل الاعتبارت المذهبية والطائفية خدمة لمصالح الامة وشعوبها، آملا أن "تفضي جهود اللجنة الخماسية الى ايجاد حلول تخرج لبنان من حالة الانسداد السياسي ويتوافق اللبنانيون على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة انقاذية تخرج لبنان من ازماته المتفاقمة وتعزز اللحمة الوطنية في مواجهة العدوان الصهيوني وتعيد بناء ما هدمه.



بدوره، اطلع السفير البخاري الشيخ الخطيب على آخر المستجدات والجهود التي تقوم بها اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان، وتم التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وما تتعرض له غزة من عدوان همجي وضرورة العمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.