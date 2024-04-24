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جلسة لمجلس الوزراء عصر الجمعة المقبل

أخبار لبنان
2024-04-24 | 08:48
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جلسة لمجلس الوزراء عصر الجمعة المقبل
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جلسة لمجلس الوزراء عصر الجمعة المقبل

يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الاعمال جلسة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 26/4/2024 في السرايا للبحث في جدول الاعمال الموزع سابقا.

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