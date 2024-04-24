جلسة لمجلس الوزراء عصر الجمعة المقبل

يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الاعمال جلسة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 26/4/2024 في السرايا للبحث في جدول الاعمال الموزع سابقا.