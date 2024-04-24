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سلام وقّع وممثّل منظمة الـ"يونيسيف" على خطة عمل مشتركة للعام ٢٠٢٤

أخبار لبنان
2024-04-24 | 09:00
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سلام وقّع وممثّل منظمة الـ&quot;يونيسيف&quot; على خطة عمل مشتركة للعام ٢٠٢٤
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سلام وقّع وممثّل منظمة الـ"يونيسيف" على خطة عمل مشتركة للعام ٢٠٢٤

‏وقّع وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام وممثّل منظمة الـ"يونيسيف" في لبنان إدوارد بيغبيدر على خطة عمل مشتركة للعام ٢٠٢٤ وذلك في إطار التعاون بين الفريقين.  

وتتضمن الخطّة شقّين، الأول تفعيل تطبيق قانون يودنة الملح من خلال وضع آليات لتعزيز قدرة المنتجين على الالتزام بالقانون كما تطوير إجراءات الرقابة لضبط هذا القطاع.

أمّا الثاني، فضبط البيئة الغذائية الصحية مع التشديد على تنظيم تسويق الأغذية غير الصحية للأطفال.

‏ولتفعيل قانون يودنة الملح ، سيتم وضع آليات لتفعيل القدرة على الإلتزام من قبل المنتجين والمراقبة وذلك من خلال تطوير إجراءات الرقابة ومراقبة الجودة لوزارة الإقتصاد والتجارة ومنتجي الملح في لبنان، ‏والقيام بورشات عمل مشتركة لبناء القدرات وتعزيز قدرة الموظفين ومنتجي الملح والمختبرات الوطنية. 

‏وأعلنا إجراء تحليل لسلسلة التوريد للملح المعالج بـ"اليود" في لبنان لتحديد التدابير اللازمة لتعزيز جودة وتغطية الملح الميود في لبنان. 

‏أما في ما يتعلق بالشق الثاني من الإتفاقية والمتعلق بتغذية الطفل وتنظيم تسويق الأغذية غير الصحية للأطفال فتضّمنت النقاط التالية: 

-تقييم بيئة الغذاء والتغذية مع التركيز على طرق التسويق التي تستهدف الأطفال في مختلف المنصّات (متاجر، إعلام... )

‏-تعزيز سلوك المستهلك في مجال التغذية الصحية وتغذية الأطفال لتفادي أعباء سوء التغذية. 

‏-تطوير الأطر التنظيمية اللازمة والتشريعات التي تهدف الى تنظيم الرقابة على تسويق الأغذية غير الصحية للأطفال وذلك من منظار حقوق الطفل.

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