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شقير بحث مع رجا الخطيب آخر المستجدات والعلاقات اللبنانية الخليجية
أخبار لبنان
2024-04-24 | 09:49
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شقير بحث مع رجا الخطيب آخر المستجدات والعلاقات اللبنانية الخليجية
بحث رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير مع عضو مجلس إدارة إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية رجا سمير الخطيب في آخر المستجدات على الساحة الداخلية، وكذلك العلاقات اللبنانية الخليجية.
وقد تم التأكيد في خلال اللقاء بينهما في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، على ضرورة قيام السلطة اللبنانية بكل الخطوات المطلوبة لإعادة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى سابق عهدها لأهمية هذه العلاقات على المستويات كافة، خصوصاً أن هذه الدول الشقيقة تشكل العمق الاقتصادي والاجتماعي للبنان.
وقد نوه الخطيب بدور الوزير شقير الوطني وبالجهود التي يقوم بها على رأس الهيئات الاقتصادية لاستنهاض الاقتصاد الوطني وحماية الاستقرار الاجتماعي.
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