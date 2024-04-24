سميث: أيقنت الشراكة الممتازة بين القوات المسلحة البريطانية واللبنانية

أكّد نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية المارشال الجويّ هارفي سميث أنّه أيقن الشراكة الممتازة بين القوات المسلحة البريطانية واللبنانية على الحدود السورية.



وأنهى سميث زيارته لبنان الثلاثاء 23 نيسان، التي استغرقت يومين.



وأتت هذه الزيارة الأولى، في اطار مناقشة جهود المملكة المتحدة للحد من التصعيد في المنطقة.



وعقد المارشال سميث اجتماعات مع كل من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش اللبنانيّ العماد جوزاف عون ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب.



وأكّد في رسالته دعم المملكة المتحدة لشعب لبنان وتعزيز الجيش اللبنانيّ.



وشدّد على التزام المملكة المتحدة المستمر بدعم الجيش اللبنانيّ في سعيه لتحقيق الاستقرار والأمن في أنحاء لبنان على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد.



وشاهد، في شمال لبنان، طريقة مواصلة ضباط فوج الحدود البرية الأول وجنوده تأمين سيادة لبنان ومكافحة التهريب والأنشطة الإرهابية بمهنية على أكثر من 100 كيلومتر من الحدود مع سوريا.



وقال: "كرّرت خلال اجتماعاتي موقف المملكة المتحدة المتمثل في عدم جر لبنان إلى صراع إقليميّ."



وأوضح أنّ المملكة المتحدة تعمل بشكل وثيق مع شركائها اللبنانيين، للتخفيف من التوتّر في المنطقة والأعمال العدائية المستمرة على طول الخط الأزرق، وذلك بالتزامن مع الدعوة إلى إنهاء القتال، في غزة."



وأشار السفير البريطانيّ لدى لبنان هايمش كاول، إلى أهمية العمل، لتجنب المزيد من التصعيد في جنوب لبنان والمنطقة.



وشدّد على أنّ المملكة المتحدة تشعر بالقلق إزاء استمرار القتال في الجنوب.



وقال: "ملتزمون بدعم القوات المسلحة اللبنانية خلال هذه الأوقات الصعبة وسنعمل مع شركائنا الدوليين من أجل سلام واستقرار طويلي الأمد."