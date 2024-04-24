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وزير البيئة يعلن عن إرشادات أكثر صرامة بشأن فلاتر للمولدات الكهربائية لخفض التلوث

أخبار لبنان
2024-04-24 | 10:49
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وزير البيئة يعلن عن إرشادات أكثر صرامة بشأن فلاتر للمولدات الكهربائية لخفض التلوث
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وزير البيئة يعلن عن إرشادات أكثر صرامة بشأن فلاتر للمولدات الكهربائية لخفض التلوث

أوضح وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين أن وزارة البيئة أصدرت في أيلول الماضي تعميماً يتضمن إرشادات محدثة وأكثر صرامة بشأن وضع فلاتر للمولدات الكهربائية، وأنها طلبت من المحافظين والادارات المحلية تطبيقها على المولدات الكبيرة والمتوسطة الحجم العاملة في نطاقها وإلزام أصحاب المولدات بتزويد العوادم بنظام فعّال لمعالجة الملوثات الهوائية بشكل فوري وإلزامي مع التقيّد بالحد الأدنى لارتفاع العادم تحت طائلة إيقاف المولدات المخالفة عن العمل.

ولفت ياسين في بيان اليوم الى أنه قد عمّم بعض المحافظين، خصوصاً في بيروت، هذه الإرشادات للتقيد بها، كما أن وزارة البيئة تجري ورش عمل مع كل المعنيين في وزارة الطاقة والمياه، ووزارة  الداخلية والمدعين العامين من أجل حسن التطبيق".

وقال: "كانت قد أصدرت الوزارة في شباط 2022 القرار 16/1 ، والذي يعتمد قيماً حدية جديدة ومحدثة لتخفيض الانبعاثات من قطاعي الصناعة والطاقة، بما فيها المولدات الكهربائية، يطبق على مرحلتين ابتداءً من شباط 2023، ويأخذ بعين الاعتبار المعايير والارشادات العالمية. كما تعمل وزارة البيئة على إعادة تأهيل وتشغيل محطات رصد الهواء بشكل تدريجي، والتي كانت قد توقفت عن العمل منذ منتصف 2019، وذلك بعد أن تمكنت من الاستحصال على هبة من مرفق البيئة العالمي بالتعاون مع البنك الدولي".

وأضاف: "في نفس الوقت، قامت الوزارة بوضع إعفاءات جمركية وتخفيض رسوم على السيارات الكهربائية والهجينة في موازنة 2024 بهدف التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل".

وتابع: "مع ذلك فإن المشكلة الرئيسية لتلوث الهواء تكمن في الارتفاع الكبير في استخدام المولدات كمصدر أساسي للكهرباء عوضاً عن تغذية شبكة كهرباء لبنان. 

وشدد ياسين على أن وجود هذا العدد الكبير من المولدات الكهربائية بين المنازل والمؤسسات وفي المراكز التجارية واستخدامها في معظم الأوقات يشكل خطراً جدياً على البيئة والصحة العامة، لافتا الى أن الحل يمكن في تحسن التغذية من قبل شركة كهرباء لبنان والعمل على انتاج الكهرباء بطرق بديلة ونظيفة ومن مصادر طاقة متجددة".

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