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الكتائب عن الياس المر: غارق في الحقد والضغينة وهدفه إعادة تقديم أوراق اعتماد إلى محور الممانعة

أخبار لبنان
2024-04-24 | 10:56
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الكتائب عن الياس المر: غارق في الحقد والضغينة وهدفه إعادة تقديم أوراق اعتماد إلى محور الممانعة
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الكتائب عن الياس المر: غارق في الحقد والضغينة وهدفه إعادة تقديم أوراق اعتماد إلى محور الممانعة

رأى حزب الكتائب اللبنانية أنّ الوزير السابق الياس المر يصرّ عبر جريدته أو في مقابلاته، على مهاجمة رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل، للنّيل من مصداقيته وتشويه صورته.

واعتبر الحزب، في بيان، أنّ هذا الهجوم أخذ طابعًا شخصيًا لا يمكن السكوت عنه.

وقال: "آلينا على أنفسنا عدم الرد عليه وعلى مؤسسته، لكنّه في كل مرة يعود لتكرار النغمة نفسها التي لا تفسّر إلّا بغرق الرجل بالحقد والضغينة معتمدًا تقنية تكرار الكذب ليعلق في أذهان الناس."

وأكّد الحزب امتناعه عن الدخول في التفاصيل المتنية وزواريب بلدياتها ومخاتيرها مع "دولته"، "إنما لا بد من تذكيره بأن زمن الطاعة والولاء وتحويل القرى والمناطق الى أملاك شخصية قد ولّى، كما أن فتح الماضي هو حكمًا ليس لصالحه".

واعتبر الهجوم إعادة تقديم أوراق اعتماد إلى محور الممانعة ومن يقف خلفه، وتقديم طلب استسماح جديد لدى "حزب الله"، بعد انضمام نجله بالكامل إلى فريق التعطيل والمكابرة علّه يُقبل بعودته إلى صفوف تلامذته.

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