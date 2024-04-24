مولوي: سنكثف الدوريات على طريق المطار

أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أنه سيتم تكثيف الدوريات على طريق مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، بالتعاون مع سرية الضاحية وستتم المطالبة بإنارتها.

ولفت مولوي بعد اجتماع عقده للبحث في الوضع الأمني في بيروت، بحضور الأجهزة الأمنية التابعة لبيروت، الى أن الاجتماع عقد من أجل أن تكون هناك خطة أمنية واضحة تريح المواطنين، لافتا الى أن بيروت وجه لبنان وعاصمته، وأنه يجب الحافظ عليها.



وقال: "شعبة المعلومات والقوى الأمنية في بيروت توقفان المجرمين بسرعة فائفة وتكافحان الجريمة، مشيرا إلى أن "التوقيفات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في ازدياد، والجرائم كلها ستكشف".



وعن النازحين السوريين، أشار مولوي إلى أن وزارة الداخلية تصدر التعاميم للبلديات، من أجل تطبيق القانون". وقال: "إن لبنان تحمل كثيرا من النزوح السوري. ومن خلال هذه القوانين، نضبط الوضع الأمني".



وجدد التأكيد على أن موضوع النزوح السوري لا يأتي في إطار التحريض أو العنصرية، مشيرا إلى أن "القوانين ستطبق على الجميع".



وقال: "المديرية العامة للأمن العام استلمت الداتا، بالتنسيق مع الـunhcr والبلديات لمعرفة أعداد النازحين السوريين".



