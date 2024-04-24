"الأيام البحثية الوطنية لدراسات الدكتوراه" في جامعة الروح القدس... فرصة فريدة لطلاب الدكتوراه

إفتتح المعهد العالي للدكتوراه، بالتعاون مع المركز الأعلى للبحوث في جامعة الروح القدس- الكسليك، نشاطًا بعنوان: "الأيام البحثية الوطنية لدراسات الدكتوراه" بنسخته الثانية.



وحضر الافتتاح مدير عام التعليم العالي مازن الخطيب، ممثّلًا وزير التربية والتعليم العالي عبّاس الحلبي.



ويستمر هذا النشاط لثلاثة أيام ويهدف إلى تسليط الضوء على بحوث الطلاب وعملهم الإبداعيّ وعرضها ونقل نتائج البحوث إلى الأساتذة والطلاب وتسهيل العمل بين الجامعات، عبر تبادل المعرفة والأفكار بين الباحثين والمختبرات والاختصاصات.



ويُعتبر هذا النشاط الأول من نوعه.



وشاركت فيه أهمّ الجامعات في النسخة الأولى، مثل الجامعة الأميركية في بيروت(AUB)، جامعة القديس يوسف(USJ)، جامعة بيروت العربية(BAU) والجامعة اللبنانية وغيرها. ويستمر هذا النشاط لثلاثة أيام ويهدف إلى تسليط الضوء على بحوث الطلاب وعملهم الإبداعيّ وعرضها ونقل نتائج البحوث إلى الأساتذة والطلاب وتسهيل العمل بين الجامعات، عبر تبادل المعرفة والأفكار بين الباحثين والمختبرات والاختصاصات.ويُعتبر هذا النشاط الأول من نوعه.وشاركت فيه أهمّ الجامعات في النسخة الأولى، مثل الجامعة الأميركية في بيروت(AUB)، جامعة القديس يوسف(USJ)، جامعة بيروت العربية(BAU) والجامعة اللبنانية وغيرها.



والشركاء هم: المركز الوطني للبحوث العلمية (CNRS)، الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF) جامعة حمد بن خليفة في قطر والمعهد الفرنسيّ الذين سيقدمون جوائز للرابحين.



وأكّدت الإعلامية ماريان زوين وجود لبنانيين فعليين دافعوا ولا يزالوا يدافعون عن هذا اللبنان، عن الكلمة، عن الحرية، عن العلوم والإنسان والإعلام ومختلف المجالات.

وأوضحت أنّ الحفاظ على كل ما سبق لا ينجح من دون الدفاع عن الصرح، الذي يُصقل تلك المجالات بالعلم والخبرات اللازمة أي المدارس والجامعات.



وقالت عميدة معهد الدكتوراه في جامعة الروح القدس- الكسليك رانيا سلامة: "قرّر المعهد، بعد نجاح النسخة الأولى من "الأيام الوطنية لدراسات الدكتوراه"، تنظيم النسخة الثانية من هذا الحدث، الذي يشكّل فرصة فريدة لطلاب الدكتوراه، لمشاركة إنجازاتهم وتبادل معارفهم والحصول على آراء لجنة حكم تتألف من ممثلين عن المركز الوطنيّ للبحوث العلمية وأهم 10 جامعات، الأمر الذي يعزّز التعاون والتبادل."



وأعلنت أنّ الجامعة اختارت، لهذه السنة، شعار "تكتسب المعرفة قيمتها الحقيقية عند مشاركتها".



ولفتت الأمينة العامة للمجلس الوطنيّ للبحوث العلمية تمارا الزين إلى أنّ مسار الدكتوراه الناجح يدل على شغف الطالب، لأنّ البحوث ليست مهنة بل هي شغف، ويتطلب تحضيرًا ممتازًا يبدأ من المدرسة ويُكمل في الجامعة وفي النظام البيئي للبحوث، كما يشكّل استثمارًا جديًا ومنهجيًا.



ودعت الجميع إلى العمل، في اتجاه بحوث فاضلة تساهم في خلق المعرفة في البلد وتخدم الراحة في المجتمع من دون الوقوع في فخ تضخيم عدد دراسات الدكتوراه في البلاد.



وألقى نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب إدوار القزي كلمة باسم رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب طلال هاشم، أثنى فيها على "هذا الحدث السنويّ، الذي يشكّل مناسبة مميزة للاعتراف بالدور الحيويّ للبحوث في تطوير المجتمع وتبادل المعرفة."



وقال: "نلتزم، في جامعة الروح القدس، إلتزامًا تامًا بدعم البحوث، انطلاقًا من معرفتنا بالقدرة التي تتمتّع فيها البحوث لجهة معالجة القضايا الملحة، مثل مكافحة الأمراض، الدعوة إلى العدالة الاجتماعية وابتكار الحلول بشأن الطاقة المستدامة."



وأضاف: "إنّ الإنفتاح يخلق بيئة تزدهر فيها عملية تبادل الأفكار والاكتشافات، مما يؤدي إلى تعاون يحفز الابتكار ويقدّم آفاقًا جديدة." والشركاء هم: المركز الوطني للبحوث العلمية (CNRS)، الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF) جامعة حمد بن خليفة في قطر والمعهد الفرنسيّ الذين سيقدمون جوائز للرابحين.وأكّدت الإعلامية ماريان زوين وجود لبنانيين فعليين دافعوا ولا يزالوا يدافعون عن هذا اللبنان، عن الكلمة، عن الحرية، عن العلوم والإنسان والإعلام ومختلف المجالات.وأوضحت أنّ الحفاظ على كل ما سبق لا ينجح من دون الدفاع عن الصرح، الذي يُصقل تلك المجالات بالعلم والخبرات اللازمة أي المدارس والجامعات.وقالت عميدة معهد الدكتوراه في جامعة الروح القدس- الكسليك رانيا سلامة: "قرّر المعهد، بعد نجاح النسخة الأولى من "الأيام الوطنية لدراسات الدكتوراه"، تنظيم النسخة الثانية من هذا الحدث، الذي يشكّل فرصة فريدة لطلاب الدكتوراه، لمشاركة إنجازاتهم وتبادل معارفهم والحصول على آراء لجنة حكم تتألف من ممثلين عن المركز الوطنيّ للبحوث العلمية وأهم 10 جامعات، الأمر الذي يعزّز التعاون والتبادل."وأعلنت أنّ الجامعة اختارت، لهذه السنة، شعار "تكتسب المعرفة قيمتها الحقيقية عند مشاركتها".ولفتت الأمينة العامة للمجلس الوطنيّ للبحوث العلمية تمارا الزين إلى أنّ مسار الدكتوراه الناجح يدل على شغف الطالب، لأنّ البحوث ليست مهنة بل هي شغف، ويتطلب تحضيرًا ممتازًا يبدأ من المدرسة ويُكمل في الجامعة وفي النظام البيئي للبحوث، كما يشكّل استثمارًا جديًا ومنهجيًا.ودعت الجميع إلى العمل، في اتجاه بحوث فاضلة تساهم في خلق المعرفة في البلد وتخدم الراحة في المجتمع من دون الوقوع في فخ تضخيم عدد دراسات الدكتوراه في البلاد.وألقى نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب إدوار القزي كلمة باسم رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب طلال هاشم، أثنى فيها على "هذا الحدث السنويّ، الذي يشكّل مناسبة مميزة للاعتراف بالدور الحيويّ للبحوث في تطوير المجتمع وتبادل المعرفة."وقال: "نلتزم، في جامعة الروح القدس، إلتزامًا تامًا بدعم البحوث، انطلاقًا من معرفتنا بالقدرة التي تتمتّع فيها البحوث لجهة معالجة القضايا الملحة، مثل مكافحة الأمراض، الدعوة إلى العدالة الاجتماعية وابتكار الحلول بشأن الطاقة المستدامة."وأضاف: "إنّ الإنفتاح يخلق بيئة تزدهر فيها عملية تبادل الأفكار والاكتشافات، مما يؤدي إلى تعاون يحفز الابتكار ويقدّم آفاقًا جديدة."





واعتبر ممثّل وزير التربية مدير عام التعليم العالي مازن الخطيب أنّ الجامعات في العالم، هي قائدة التطوير والتغيير، هي التي تسبق حاضر الوطن ومجتمعه ودينامية اقتصاده وسوق العمل فيه.



وقدّم التهاني للباحثين الشباب الذين نعول الكثير على التزامهم البحث العلمي الأصيل والبحث الفكري المجرد من أجل تكوين جيل متقص، باحث، فاحص، وناقد، يحفظ الكيان اللبناني في الجغرافيا والإنسان، حضارة تعيد لبلدنا موقعه الريادي في الإقليم وفي العالم العربي والعالم.



وشدّد على "أنّ الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للجزء البحثيّ الجامعيّ واعتبر ممثّل وزير التربية مدير عام التعليم العالي مازن الخطيب أنّ الجامعات في العالم، هي قائدة التطوير والتغيير، هي التي تسبق حاضر الوطن ومجتمعه ودينامية اقتصاده وسوق العمل فيه.وقدّم التهاني للباحثين الشباب الذين نعول الكثير على التزامهم البحث العلمي الأصيل والبحث الفكري المجرد من أجل تكوين جيل متقص، باحث، فاحص، وناقد، يحفظ الكيان اللبناني في الجغرافيا والإنسان، حضارة تعيد لبلدنا موقعه الريادي في الإقليم وفي العالم العربي والعالم.وشدّد على "أنّ الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للجزء البحثيّ الجامعيّ





وأعلن نجاح الوزارة في وضع قطار الضبط الأكاديميّ والقانونيّ والإداريّ السليم على السكة، وفي مقدمة ذلك إصدار القرار رقم 488/م/2023 في آب الماضي الذي يرعى شؤون شهادة الماجستير، وهو نص طال انتظاره، أتى ليسد فراغاً قاتلاً في بلد هو الأعرق في محيطه في التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي، والتأكيد على وجوب التقيد بأحكام المرسوم رقم 10068/2012 الذي ينظم شؤون شهادة الدكتوراه في التعليم العالي الخاص. وأعلن نجاح الوزارة في وضع قطار الضبط الأكاديميّ والقانونيّ والإداريّ السليم على السكة، وفي مقدمة ذلك إصدار القرار رقم 488/م/2023 في آب الماضي الذي يرعى شؤون شهادة الماجستير، وهو نص طال انتظاره، أتى ليسد فراغاً قاتلاً في بلد هو الأعرق في محيطه في التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي، والتأكيد على وجوب التقيد بأحكام المرسوم رقم 10068/2012 الذي ينظم شؤون شهادة الدكتوراه في التعليم العالي الخاص.



وأكّد ضرورة توفير ما يحتاجه البحث من مقومات وإمكانيات ومستلزمات، فهو، إلى جانب الموارد البشرية، يحتاج تجهيزات وموازنة تشغيلية لا يستهان بها، وبهذا الشأن نص القانون رقم 285/2014 على وجوب تخصيص ما نسبته 5% على الأقل من موازنة الجامعة للبحث، في تصريح واضح منه على حتمية التلازم بين البحث والتدريس، هذه النسبة الصغيرة، في حال أحسن استثمارها تعاونًا وتضافرًا في الجهود والمقدرات الموضوعة من قبل الجامعات، يمكن لها أن تحدث الفارق المنشود، وهذا لا يمكن أن نصل إليه إلا إذا بادرت مؤسسات التعليم العالي إلى إعادة رسم خططها لتعمل معاً على جمع مقدراتها وقدرات باحثيها ضمن برامج تعاون على مستوى الماجستير، كبرامج Dual Degree وJoint Degree، وضمن مدارس دكتورالية تشاركية حقيقية". وأكّد ضرورة توفير ما يحتاجه البحث من مقومات وإمكانيات ومستلزمات، فهو، إلى جانب الموارد البشرية، يحتاج تجهيزات وموازنة تشغيلية لا يستهان بها، وبهذا الشأن نص القانون رقم 285/2014 على وجوب تخصيص ما نسبته 5% على الأقل من موازنة الجامعة للبحث، في تصريح واضح منه على حتمية التلازم بين البحث والتدريس، هذه النسبة الصغيرة، في حال أحسن استثمارها تعاونًا وتضافرًا في الجهود والمقدرات الموضوعة من قبل الجامعات، يمكن لها أن تحدث الفارق المنشود، وهذا لا يمكن أن نصل إليه إلا إذا بادرت مؤسسات التعليم العالي إلى إعادة رسم خططها لتعمل معاً على جمع مقدراتها وقدرات باحثيها ضمن برامج تعاون على مستوى الماجستير، كبرامج Dual Degree وJoint Degree، وضمن مدارس دكتورالية تشاركية حقيقية".