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معلومات الـLBCI: تحضير فرنسيّ للانتقال إلى تنفيذ القرار 1701

أخبار لبنان
2024-04-24 | 12:46
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معلومات الـLBCI: تحضير فرنسيّ للانتقال إلى تنفيذ القرار 1701
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معلومات الـLBCI: تحضير فرنسيّ للانتقال إلى تنفيذ القرار 1701

أفادت معلومات الـLBCI  بأنّ باريس، التي حصلت على أجوبة واضحة من بيروت وتل ابيب على ما سمي بورقتها لوقف القتال، تريد تحضير الارضية للانتقال لحظة توقف الحرب على قطاع غزة، لبدء العمل على تنفيذ القرار 1701، وصولًا الى تحقيق وقف نار يكون اطول من الذي تحقق في العام 2006.

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